Nuovo servizio di pagamento POS per alcuni bollettini di PagoPA a Ceva

Il Comune di Ceva ha attivato un nuovo servizio per agevolare i versamenti legati all’espletamento di procedure amministrative.

A partire da giovedì 27 febbraio è infatti possibile effettuare il pagamento dei bollettini di PagoPA provvisti di QR Code attraverso il terminale POS disponibile presso i seguenti Uffici:

Protocollo/CIE e Servizi Demografici (palazzo comunale, piazza Vittorio Emanuele II° 17, piano terra);

Commercio (palazzo comunale, piazza Vittorio Emanuele II° 17, piano terra);

Polizia Locale (via Pio Bocca 1).

Le commissioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento per ciascun versamento sono suddivise in due tranche: commissione di euro 2,00 per versamenti entro i 500,00 euro; commissione di euro 2,60 per versamenti compresi tra i 501,00 e i 1500,00 euro.

Questo nuovo servizio evidenzia l’attenzione dell’Amministrazione verso tutti i cittadini cebani. I versamenti telematici infatti possono talvolta risultare complessi, l’accesso a un Ufficio munito di terminale POS permette invece di effettuare in maniera più scorrevole quanto previsto dalla legge.