Per l'8 marzo una serata di arte e musica per la Giornata Internazionale della Donna a Vernante

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'8 marzo 2025, il Teatro Ex Confraternita di Vernante ospiterà lo spettacolo "Ritratti di Donna" ideato da Cristina Chirco e organizzato dal Comune di Vernante.

A partire dalle 21, la serata si arricchirà di performance artistiche che coinvolgeranno la scuola di danza Arabesque in collaborazione con la scuola di musica di Prismadanza APS.

L’evento vedrà come protagoniste alcune allieve che, con passione e impegno, si esibiranno in un mix di danza e musica, celebrando il talento, la creatività e la forza delle donne. In particolare, la scuola di danza Arabesque, guidata dalle coreografe Cristina Chirco e Giorgia Carletto, porterà in scena un emozionante spettacolo che mescola il

contemporaneo con il classico, coinvolgendo le allieve in coreografie ricche di energia e suggestione. Tra le danzatrici che si esibiranno ci saranno Francesca Aime, Siria Bonada, Alessandra Carletto, Giorgia Carletto, Sara Dalmasso, Silvia Dalmasso, Emma Ferrari, Greta Galateo, Natali Gardovic, Isabel Giordanengo, Giorgia Giraudo, Lucia Landra, Erica Leone, Sofia Lovera, Emma Macario, Magali Morena, Ginevra Mugnaini, Sofia Mugnaini, Agnese Nadelle, Arianna Pocchiola e Carola Zurnello.

Le allieve della scuola di musica di Prismadanza APS offriranno invece una serie di esibizioni musicali: al pianoforte Bianca Brizio, preparata dall'insegnante Laura Dalmasso, Sveva Carletto e Matilde Contarino alla chitarra, sotto la guida di Marco Lamberti. Agnese Nadelle si esibirà alle percussioni, preparata da Lorenzo Armando, con le violiniste delle classi di Sara Cesano- Emma Bagliani, Ambra Dalmasso, Camilla Risso, Arianna Risso e Cristiana Vallauri.

Infine, ci sarà la partecipazione di Paolo Brizio, Margherita Luchese, Gaia Martini e Rossella Roggia.

La serata sarà un’occasione di condivisione, di sensibilizzazione e di celebrazione delle conquiste e delle potenzialità delle donne, espressa attraverso l'arte e la cultura.

L’ingresso è libero.