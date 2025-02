Inalpi celebra quarant'anni di collaborazione col gruppo olandese Interfood [FOTO E VIDEO]

Si è svolto giovedì 27 febbraio 2025 – nell’elegante cornice dell’Antica Corona Reale di Cervere - l’incontro per celebrare e festeggiare una collaborazione italo-olandese di oltre quarant’anni. Una storia nata tra uomini di alta qualità imprenditoriale: Egidio Invernizzi – fondatore di Inalpi nel 1966, scomparso nel 2020 – e Frank Van Stipdonk – presidente e artefice di Interfood.

Una lunga collaborazione, basata sulla condivisione di valori quali fiducia, cooperazione e amicizia, che negli anni si è andata consolidando e crescendo. Interfood è oggi trader di primissimo livello con 14 uffici commerciali in tutti i continenti e un fatturato di 3,6 miliardi.

Ed anche per Inalpi il tempo e la lungimiranza hanno garantito una crescita importante rilevabile dal confronto degli ultimi 10 anni nei quali si è registrata una performance che nel 2014 vedeva il fatturato attestarsi a 122 milioni di euro mentre - alla chiusura 2024 – lo stesso ha raggiunto oltre 300 milioni di euro.



Un percorso a doppio senso nel quale Interfood riveste il ruolo di distributore, per alcuni Paesi europei, di burro e latte in polvere proveniente dalla filiera corta e controllata Inalpi.





Un rapporto che oggi si rinnova con una collaborazione triennale, che vedrà la fornitura ad Inalpi, di derivati del latte – di provenienza europea – come la caseina e il lattosio (quest’ultimo utilizzato nel processo di standardizzazione del latte in polvere) utili ai processi produttivi.

L’incontro ha però avuto anche un ulteriore obiettivo. Nel mese di marzo del 2017, proprio all’ingresso dello stabilimento Inalpi, era stata installata un’opera in bronzo donata dalla società olandese a suggello della lunga collaborazione. Oggi, a distanza di quasi dieci anni, Frank Van Stipdonk è tornato nella terra cuneese per salutare i partner di una vita, per un congedo che arriva in chiusura del suo percorso professionale che Inalpi ha voluto celebrare nell’elegante cornice dell’Antica Corona Reale, ristorante guidato dallo chef - due stelle Michelin – Gian Piero Vivalda.

Ambrogio Invernizzi – presidente Inalpi S.p.A. – ha così commentato: “Questa collaborazione è iniziata oltre quarant’anni fa con mio padre e in questi anni Inalpi e Interfood sono cresciute, hanno messo le fondamenta per realizzare progetti importanti. Non possiamo quindi che essere soddisfatti di quello che è stato fino ad oggi e di quello che costruiremo anche per il domani”.

