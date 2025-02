Mezzo pesante fuori strada: rallentamenti sulla provinciale 7

Nuovi disagi alla circolazione sulla strada provinciale 7.

Questa mattina, venerdì 28 febbraio, per dinamiche in fase di accertamento, un mezzo pesante è finito fuori strada, abbattendo il guard rail e ribaltandosi su un lato a fianco della carreggiata.

È successo in regione Piana, tra lo svincolo dell'Asti-Cuneo e la rotatoria ai piedi dell'ospedale di Verduno.

Non si hanno al momento informazioni sulle condizioni di eventuali persone ferite. Il traffico procede a senso unico alternato. Nelle prossime ore potrebbero verificarsi modifiche alla viabilità per consentire le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del mezzo.