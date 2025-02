Busca aderisce al progetto SAI per l'accoglienza e l'integrazione sociale

Il Comune di Busca entra a far parte della rete degli enti locali aderenti al progetto SAI (Servizio Accoglienza e Integrazione), coordinato dal Ministero dell’Interno in collaborazione con ANCI (Associazione nazionale dei Comuni italiani). L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire il perseguimento dell’autonomia individuale e l’integrazione sociale dei titolari di protezione internazionale.



Il progetto SAI nella provincia di Cuneo dispone di 358 posti distribuiti in appartamenti di 4/5, situati sul territorio secondo un principio di accoglienza diffusa in 5 bacini territoriali e oltre 20 Comuni destinati all’accoglienza di uomini, donne e famiglie.



Per il Comune di Busca, la gestione abitativa sarà coordinata dalla Cooperativa Insieme a Voi, che sta cercando un trilocale o quadrilocale in affitto per accogliere una famiglia o due nuclei (mamme con bambini) stranieri, per accompagnarli in un percorso di autonomia lavorativa e abitativa. L'affitto e le utenze saranno interamente coperti dalla Cooperativa che garantisce la puntualità nei pagamenti e il monitoraggio costante dell’appartamento da parte degli operatori. Gli alloggi dovranno essere facilmente accessibili ai mezzi di trasporto pubblici.



"Anche il Comune di Busca aderisce a questa iniziativa che rappresenta per il nostro Comune un concreto impegno verso l'integrazione e la solidarietà - spiega il sindaco Ezio Donadio - Sosteniamo con determinazione il percorso di autonomia e inclusione sociale, convinti che ogni gesto di accoglienza rafforzi il tessuto della nostra comunità. Questo progetto, che prevede una gestione attenta e monitorata degli alloggi, si inserisce in un più ampio impegno volto a valorizzare e promuovere una cultura di accoglienza diffusa nel nostro territorio.”



Chi fosse in grado di offrire un appartamento o desiderasse ulteriori informazioni può contattare Francesco al numero 380 738 3207 o Elena al 378 302 5904, oppure scrivere a accoglienza@insiemeavoi.com .

Tutti i dettagli del progetto sul sito ufficiale www.saicuneo.it .