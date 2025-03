Campionati studenteschi di pallavolo Fase distrettuale - 2025

Nella giornata di giovedì 20 febbraio 2025, la palestra dell’ITIS Mario Delpozzo è stata sede della Fase distrettuale dei Campionati Studenteschi di Pallavolo categoria Allieve e Allievi.

Alla manifestazione, la categoria Allievi ha visto protagonisti gli atleti dell’ITIS Mario Delpozzo e quelli del Liceo Pellico-Peano di Cuneo, mentre per la categoria Allieve hanno partecipato le atlete dell’ITIS Mario Delpozzo, dell’ITC F.A. Bonelli, del Liceo Pellico-Peano, del Liceo Edmondo De Amicis e dell’IIS Sebastiano Grandis.

Le squadre femminili hanno disputato un torneo a cinque in cui le ragazze dell’ITIS hanno dimostrato grande maturità nell’affrontare le avversarie, hanno vinto due partite su quattro e si sono classificate al terzo posto.

Squadra Allieve: Filippi Anna, Caudana Sofia, Alberto Beatrice, Diana Lorenza, Bruno Carlotta, Arnaudo Alessia, Fiorenza Marica, Cassino Isabel, Balbi Elisabetta, Boano Martina, Calamela Anna, Maiocco Ginevra.

Le squadre maschili si sono confrontate in uno scontro diretto in cui ha vinto l’ITIS Delpozzo due set a zero. Nel primo set la squadra d’istituto è sempre stata in vantaggio e ha concluso la prima frazione di gioco con il punteggio di 25-19, mentre il secondo set è stato molto combattuto e ha visto entrambe le squadre concentratissime con un punteggio sempre a cavallo della parità che si è concluso a favore dei nostri ragazzi con un risultato di 30 - 28.

Squadra Allievi: Campana Samuele, Barbero Davide, Mastantuoni Andrea, Grandis Federico, Rocchia Mattia, Merola Daniele, Massa Jacopo, Chiapella Samuele, Campana Stefano, Belliardo Mattia, Funiati Stefano.

Si coglie l’occasione per ringraziare e complimentarsi con tutti gli alunni e le alunne partecipanti all’attività proposta dal Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive, unitamente alle docenti Eva Cavallera e Silvia Tortone.