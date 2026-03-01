EVENTI / Il Carlevè 'd Caraj recupera la sfilata, ma anche mostre e mercatini nella prima domenica di marzo

Ultimo appuntamento con il carnevale a Caraglio e tante occasioni per assistere a rappresentazioni teatrali e concerti in questo fine settimana nella Granda.

In molti teatri andranno in scena commedie in lingua piemontese e non mancheranno spettacoli di vari generi musicali.

Mercatini, occasioni outdoor con ciaspolate e camminate nella natura, mostre d’arte e fotografiche, possibilità di visite “speciali” in luoghi esclusivi come il centro storico di Racconigi e il suo castello reale, completano le proposte della domenica in provincia.

Da tenere sempre d’occhio le previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

CUNEO: 80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE

Domenica 1 marzo, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, nello Spazio Innovazione in Via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.

CUNEO: CHE SPETTACOLO … MUSICA E TEATRO

Domenica 1 marzo, alle ore 10 e 11.15, al Conservatorio Ghedini, comincia la rassegna per bambini 0-10 anni “Che spettacolo…musica e teatro!” con lo spettacolo “Grande cane nero”. Info: https://www.conservatoriocuneo.it/

CUNEO: CONNESSIONI SONORE

Domenica 1 marzo, alle ore 21, presso l’Open Baladin, si terrà la prima edizione di “Connessioni Sonore”, evento dedicato alla musica indipendente e al cantautorato italiano. La serata Next Talents, vedrà protagonisti i giovani artisti del territorio piemontese e non solo. Ingresso gratuito.

CUNEO:LA STORIA DI CELESTE

Domenica 1 marzo, alle 17.30, presso l'ex chiesa di Santa Chiara in via Savigliano, andrà in scena "La storia di Celeste", del centro di produzione teatrale "La Piccionaia”. Info: www.dispariteatro.it/

ALBA: CAMBIAMENTI

Domenica 1 marzo sarà visitabile la mostra “CambiaMenti” presso palazzo Mostre e Congressi. Orario 10-20. Info: https://gruppofotograficoalbese.it/

ALBA: MUSICA & STORIE

Domenica 1 marzo, alle ore 11, in sala Sala Beppe Fenoglio, concerto “Incontro al vertice. Storia dell’Offerta Musicale di J.S. Bach”, con Nicola Davico al clavicembalo e al pianoforte, e con la partecipazione di Pietro Olivero al flauto ed Eleonora Violardo al violino. In collaborazione con Alba Filarmonica Orchestra. Info: https://www.albamusicfestival.com/

ARGENTERA - BERSEZIO: CIASPOLATA

Domenica 1 marzo, alle ore 14.30, in frazione Bersezio di Argentera, sarà organizzata una ciaspolata domenicale adatta a tutti, per vivere appieno la magia della montagna invernale. Evento a pagamento. Info: https://www.vallesturaexperience.it/

BENE VAGIENNA: MOSTRE

Per visitare le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di san Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera, consultare il sito https://www.amicidibene.it/

BRA: IX MIGLIA

Domenica 1 marzo si svolgerà la corsa podistica “IX Miglia di Bra” organizzata dall'Atletica Avis Bra Gas. La partenza verrà data alle ore 9.45 da Corso Garibaldi.

CARAGLIO: CARLEVÉ 'D CARAJ

Domenica 1 marzo, dalle 14.30, si recupera la sfilata di carnevale nel centro cittadino. Al termine, tradizionale rogo dei Ciciu e festa con merenda presso il Pelerin. Ingresso libero. Info: https://www.insiemepercaraglio.it/

CHERASCO: IL FLAUTO MAGICO

Domenica 1 marzo, alle ore 17, nella chiesa di san Gregorio, per la rassegna musicale condivisa “D’accordi”, concerto “Il flauto magico” con il duo Platini (pianoforte e flauto).

CORNELIANO D’ALBA: ALLA FIERA DEI RACCONTI

Domenica 1 marzo, alle ore 15.30, presso il cinema Vekkio e nell’ambito di “Burattinarte d’inverno”, un pomeriggio di storie da guardare, ascoltare e toccare con la “Fiera dei racconti”. Info: https://burattinarte.it/

DRONERO: BRILLANTINA

Domenica 1 marzo, alle 16.30, nel cinema Iris, andrà in scena lo spettacolo “Brillantina” per la stagione teatrale “Soffia il vento”. Info: https://www.santibriganti.it/

DRONERO: MESSA IN SCENA

Domenica 1 marzo, dalle ore 15 alle ore 19 nel Museo Mallè, sarà aperta la mostra "Messa in Scena - L'altro reale nelle fotografie di Aldo Galliano”. Info: https://www.museomalle.org/

ENTRACQUE: DETECTIVE DELLA NEVE

Domenica 1 marzo, a partire dalle ore 15, presso Bike House di Entracque, via Barale 62, verrà organizzata una caccia al tesoro in ciaspole per bambini e famiglie. Evento a pagamento, prenotazione necessaria. Info: https://www.facebook.com/BikeHouseEntracque/?locale=it_IT

FOSSANO: SOMEWHERE STORY

Domenica 1 marzo, alle ore 17, presso la chiesa dei Battuti Bianchi, concerto “Somewhere Story” from “West Side Story” con Oscar Del Barba, pianoforte-synth, Achille Succi, sax alto - clarinetto, clarinetto basso, Giacomo Papetti, basso elettrico. Andrea Ruggeri, batteria. Info: https://fondazionefossanomusica.it/

FRABOSA SOTTANA - PRATONEVOSO: MOONLIGHT SKI DINNER

Domenica 1 marzo, presso Chalet Il Rosso, party con DJ Damante e al Pratonevoso Village appuntamento con il quiz interattivo a premi “Ingenium”.

GOVONE: CASTELLO REALE

Domenica 1 marzo riapre al pubblico il Castello Reale di Govone, con il nuovo riallestimento degli arredi del piano nobile. Orari nel week end: 10 - 12.30 / 15 - 18. Info: www.castellorealedigovone.it

LIMONE PIEMONTE: CIASPOLATA

Domenica 1 marzo, alle ore 9.30, presso il parcheggio adiacente al Palaghiaccio di Limone, partenza ciaspolata panoramica ai piedi del Monte Vecchio, la cima dalla sagoma arrotondata che domina l'abitato di Limone Piemonte. Evento a pagamento. Info: 349 47 19 727.

MONDOVÌ: CUBIQA IN CERAMIQA

Nel week end sarà ancora visitabile la mostra “Cubiqa in Ceramiqa”, presso il Museo della Ceramica. Ingresso libero negli orari di apertura del museo. Info: 0174/330358.

MONDOVÌ: DONNE DEL TERZIARIO

Nel week end la Confcommercio Cuneo promuove la mostra fotografica “Donne del Terziario: Storie di Impresa, Innovazione e Futuro” presso il Museo della Ceramica. La mostra è visitabile gratuitamente. Info: 0174/330358.

MONTÀ: COSE CHE TI DICO MENTRE DORMI

Domenica 1 marzo, alle ore 11, presso la Confraternita di San Michele, l’associazione culturale La Mattina dopo presenta Enrica Tesio e il suo dialogo “Cose che ti dico mentre dormi”. Incontro per riscoprire la poesia nelle piccole cose e la forza della fragilità.

ORMEA: MOSTRA DEI RICORDI DEL BAULE DELLE DONNE

Nel week end, in orario 9.30-12 /15-17, a Palazzo delle Meridiane, sarà aperta la "Mostra dei Ricordi del Baule delle Donne", ogni punto, ogni quadro, ogni nodo ha una storia per riconoscere il valore del fare. Info: 0174/392157.

POCAPAGLIA: MUSEO ROCCHE E MASCHE

Domenica 1 marzo riapre il Museo Rocche e Masche sito nelle cantine storiche del comune di Pocapaglia. Orario 14.30 - 18. Info. www.ecomuseodellerocche.it

RACCONIGI: FACCIAMO PACE

Domenica 1 marzo, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, sarà visitabile presso la Pinacoteca Levis - Sismonda, la mostra "Facciamo Pace" con opere di trenta artisti contemporanei.

SALUZZO: MERCANTICO

Domenica 1 marzo, a partire dalle ore 8, il centro cittadino di Saluzzo ospiterà il secondo appuntamento del MercAntico 2026. Un’ottima occasione per gli appassionati di vintage e collezionismo, che potranno andare alla ricerca di oggetti e curiosità, approfittando anche di una piacevole passeggiata tra le vie del centro. Info: https://fondazionebertoni.it/

SALUZZO: GREEN DAYS FESTIVAL

Domenica 1 marzo, alle ore 16, nel Cinema Teatro Magda Olivero, inaugurazione mostra “Lady Be” Inaugostra e live performance di Letizia “Lady Be” Lanzarotti. Info: https://greendaysfestival.it/



