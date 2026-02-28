"La Chiusana Incontra…": due Serate per scoprire la storia e la cultura del marrone di Chiusa di Pesio

L’associazione “La Chiusana” organizza una rassegna dal titolo “La Chiusana incontra…” dedicata alla valorizzare del marrone di Chiusa di Pesio.

Due sono gli appuntamenti: mercoledì 4 marzo con Lidia Dutto e giovedì 9 aprile con Attilio Iannello. Entrambi gli incontri si svolgono presso la biblioteca “E. Alberione” con inizio alle ore 21.

Il primo appuntamento con Lidia Dutto, antropologa, traduttrice, ricercatrice e scrittrice chiusana, approfondirà la tradizione e la storia delle "castagnaris", donne che sono state protagoniste della coltura e dell'economia della valle. Storie di donne, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, che hanno lavorato in Valle per la raccolta delle castagne e che spesso poi sono diventate mogli di chiusani.

Attilio Iannello presenterà il libro “Di monti, castagne e uomini. Il Comizio Agrario di Mondovì, ed altri Enti, nella cura e promozione dei castagneti tra XIX e XX secolo”, un excursus storico sulla presenza dei castagneti nel territorio monregalese, presentando problematiche, fatti, persone ed enti che hanno contribuito alla difesa, valorizzazione e promozione di quella meravigliosa pianta chiamata, con riconoscenza, dai nostri abitanti delle terre alte, “albero del pane”. Sarà poi fatto anche alla Valle Pesio dove storicamente vennero fatte importanti prove soprattutto legate alle malattie dei castagni.