Oggi un nuovo episodio di Made in cuneese: la casa spiegata

Nel quarto episodio del format MADE IN CUNEESE, La casa spiegata ideato dall’ immobiliare cuneese si affronta un argomento di grande attualità: l’immobile si compra o si affitta?

Ultimamente il mercato ha visto un cambiamento nelle scelte a favore delle locazioni e non sempre questa scelta è legata puramente a fattori economici. Il mattone è cambiato negli anni ed ora l’acquisto non sempre viene considerato come una sicurezza, investimento o bene rifugio.

Oggi spieghiamo i motivi di questa evoluzione e le opportunità che ogni cambiamento offre.

Tutto cambia e l’immobile non fa eccezione, l’importante è capire e comprendere il cambiamento per non incappare in spiacevoli sorprese.