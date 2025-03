Sci alpino: Bassino lontana dalle posizioni di vertice anche nella seconda discesa di Kvitfjell

Ancora ai piedi del podio: cambiano i fattori, ma il risultato resta lo stesso e anche la seconda discesa di Kvitfjell (Norvegia) vede le azzurre in quarta, quinta e sesta piazza, rispettivamente con Federica Brignone, Laura Pirovano e Sofia Goggia.

A vincere la seconda sfida sull’OlympiaBakken è la giovane tedesca Emma Aicher che all’indomani del debutto sul podio, ha voluto completare la scalata e conquistare il primo successo. Per il secondo giorno consecutivo è proprio la bavarese a far scendere dal podio le azzurre: con il pettorale numero 16 la ventunenne Aicher ferma il cronometro sull’1’31″69 per precedere di soli tre centesimi di secondo la statunitense Lauren Macuga (primo podio in discesa) e di 0″19 l’austriaca Cornelia Hütter, vincitrice ieri.

E poi tocca alle azzurre: Federica Brignone (+0″33), Laura Pirovano (+0″34) e Sofia Goggia (+0″36) sono racchiuse in una manciata di centesimi e sfiorano nuovamente il podio al termine di una prova che le ha viste protagoniste di discese senza errori particolari, ma il cronometro le ha relegate nuovamente ai piedi del podio, in ordine invertito rispetto alla prima gara scandinava.

Molto positiva è anche la gara di Nadia Delago che con il pettorale 24 riesce ad affacciarsi sulla soglia della top ten con l’undicesimo posto (+0″66) dopo aver siglato il miglior riscontro nel primo settore della pista; per la più giovane delle sorelle gardenesi si tratta del miglior risultato stagionale. A poco meno di un secondo di distanza di Aicher, è 17esima quindi la sorella Nicol Delago (+0″98) mentre Elena Curtoni (+1″78), Marta Bassino (34ª +1″94), Vicky Bernardi (+2″28) ed Asja Zenere (+3″14) pagano un ritardo maggiore.

Domani, domenica 2 marzo, la tappa norvegese si completa con il superG, il via ancora alle 10:30.