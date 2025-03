Inaugurata a Mondovì la mostra "Non solo Mimose"

A Mondovì Piazza, presso l'Antico Palazzo di Città, è stata inaugurata e sarà visitabile fino al 9 marzo, dalle ore 15 alle 18, la mostra di pittura “Non solo Mimose”, organizzata dalla FIDAPA di Mondovì con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Mondovì .

Le artiste pittrici che espongono sono Angela Bacchiarello, Maresa Calò, Paola Meineri Gazzola, Gabriella Malfatti, Cristiana Addis, Gemma Asteggiano e Marina Falco.

La presidente Mariangela Schellino ha evidenziato: “ La FIDAPA Mondovì presenta la mostra Non solo Mimose da molti anni, in occasione del 8 marzo, giornata internazionale delle Donne, ed è l’occasione per la nostra associazione, presente a Mondovì dal 1997, per valorizzare la creatività, l’intelligenza e la professionalità femminile.”

La curatrice della mostra, Angela Bacchiarello, ha presentato le pittrici illustrando di ognuna il metodo pittorico e la loro ricca esperienza professionale in ambito artistico.