La salute allo specchio: un incontro gratuito a Cuneo sulla prevenzione e il benessere orale

Cuneo si prepara ad accogliere un importante evento dedicato alla salute e alla prevenzione. Sabato 8 marzo, dalle ore 08:00 alle 13:00, l’Auditorium foro Boario ospiterà l'incontro dal titolo La salute allo specchio. Narrazioni su prevenzione e corretti stili di vita, organizzato dalla Sezione provinciale di Cuneo dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) e dalla Commissione Albo Odontoiatri (CAO) di Cuneo. L'evento, a ingresso libero, si rivolge all'intera cittadinanza, con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico su tematiche mediche e odontoiatriche di grande rilevanza.

ANDI, da sempre impegnata nella promozione della salute orale attraverso iniziative come l'Oral Cancer Day e il Mese della prevenzione, propone questo appuntamento per approfondire il legame tra la salute della bocca e il benessere generale dell'organismo. Il programma prevede una serie di interventi da parte di esperte del mondo accademico, ospedaliero e associativo, che offriranno spunti di riflessione e strumenti concreti per adottare uno stile di vita sano e consapevole.

La Prof.ssa Maria Menini, Professore Associato e Presidente del Corso di Laurea in Odontoiatria dell’Università di Genova, affronterà il tema “L’informazione in ambito medico: dalle fake news all’evidence based medicine”. La Prof.ssa Monica Pentenero, Professore Associato presso l’Università di Torino e Direttore della SCDU di Odontostomatologia dell’AOU San Luigi Gonzaga, tratterà l’argomento “Bifosfonati: amici delle ossa, nemici del cavo orale?”. La Dott.ssa Ambra Sedran, dottoranda in “Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche” presso il reparto di Ortognatodonzia della Dental School di Torino parlerà di “Dalla gravidanza ai primi dentini: semplici regole per un sorriso in salute”. La Dott.ssa Maria Cristina Spada, Dirigente medico di I livello presso la S.C. di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo e referente dell’ambulatorio oncologico interdisciplinare GIC testa-collo presso l’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo approfondirà il tema della “Prevenzione del cancro orale”. Infine, la Dott.ssa Angela Rovera, Segretario Nazionale presso l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI), Chief Dental Officer presso il Ministero della Salute, e Professore Associato presso la University of London interverrà con il contributo “Il Dentista ‘sentinella’ contro la violenza di genere e sui minori”.

L'evento La salute allo specchio, organizzato da ANDI e dalla CAO di Cuneo, si inserisce in un'importante iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione, promossa in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Un passo significativo di questa azione di sensibilizzazione è la recente firma del protocollo d’intesa tra il Dipartimento per le Politiche della Famiglia e l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) per il contrasto alla violenza di genere. Questo accordo rappresenta un momento fondamentale per rafforzare il ruolo dei dentisti nella rete di protezione delle vittime di violenza. In particolare, il protocollo riconosce il ruolo cruciale dei professionisti odontoiatri nell'individuazione precoce dei segnali di abuso, un intervento tempestivo che può fare una differenza sostanziale nella vita di chi subisce violenza. La formazione dei professionisti sanitari, in particolare degli odontoiatri, e la collaborazione tra le istituzioni, sono essenziali per garantire un’efficace assistenza e tutela per le vittime. L'ANDI e la CAO di Cuneo sono fermamente impegnati affinché questa iniziativa diventi un punto di partenza per azioni concrete, promuovendo una cultura della prevenzione e del benessere, e proteggendo in particolare le donne e i più vulnerabili dalla violenza.

ANDI e CAO di Cuneo auspicano una grande partecipazione a questa iniziativa, che si inserisce nel quadro delle attività di sensibilizzazione e prevenzione promosse in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Alle Assistenti di Studio Odontoiatrico (ASO) verranno riconosciute 5 ore di aggiornamento valide per l'anno in corso.