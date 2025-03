A Bra commemorato l’agente di Polizia Marco Bargellini, deceduto in servizio 33 anni fa

Il questore della provincia di Cuneo, nel corso di una cerimonia svolta alle ore 10.30 di ieri, presso il cimitero di Bra, alla presenza del cappellano della Polizia di Stato, dei familiari, dell’associazione della Polizia di Stato e del personale di Polizia Stradale di Bra, ha commemorato, con la deposizione di una composizione floreale inviata dal capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, l’agente della Polizia di Stato Bargellini Marco che, in servizio, all’epoca dei fatti, presso la Polizia Stradale sottosezione di Cherasco, il 3 marzo 1992 morì in seguito alle ferite subìte in un incidente stradale, durante il servizio.

Quel giorno l’agente Bargellini, in qualità di capo pattuglia sull’autostrada A6 Torino – Savona, alle ore 6.15 circa, mentre percorreva con l’autovettura di servizio il tratto autostradale, all’altezza del kilometro 48+029, andò a collidere contro un autocarro che proveniva da un’area di servizio ubicata sul margine destro della carreggiata, in direzione Savona, il cui conducente stava effettuando, sebbene vietata, la manovra di inversione del senso di marcia, per portarsi sull’opposta area di servizio in direzione di Torino. Dopo il violentissimo urto l’agente Bargellini veniva soccorso e portato all’ospedale di Fossano, dove giunse privo di vita.

L’11 maggio del 2010 la sede del distaccamento della Polizia Stradale di Bra, nel quale era confluita la Sottosezione di Cherasco, è stata intitolata alla memoria del compianto agente.