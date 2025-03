Nicole Robasto è la “gemma” 2025 di Zonta Saluzzo

La terza edizione del premio “Rivela una gemma” promosso dal club Zonta Saluzzo in occasione del Rose Day, per la Giornata internazionale della donna, ha visto rivelarsi sul palco del Cinema Italia il volto sorridente di Nicole Robasto di Moretta. La giovane è stata scelta dal sodalizio saluzzese per i suoi meriti e impegno nell'ambito del volontariato e per la responsabilità civica nella sua comunità.

In apertura della serata, come da anni, Zonta Saluzzo ha offerto alla cittadinanza la visione gratuita della pellicola “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, che tratta il tema del cyberbullismo. L’intervento della co-presidente Alessandra Piano ha presentato il film, sottolineando poi la mission del club e del Rose Day, una delle date fondamentali dell'anno sociale istituita per riflettere e rendere omaggio alle donne che si sono affermate con impegno e lealtà, disponibilità verso gli altri, aprendo la strada dei diritti alle nuove generazioni. A Nicole è stata consegnata la rosa gialla, simbolo di Zonta, simbolo di luce.

La giovane è stata presentata da Tiziana Somà che guida in team il sodalizio con Alessandra Piano. Ha frequentato l’Istituto Denina Pellico Rivoira di Saluzzo con indirizzo Relazioni Internazionali del Marketing, dove si è diplomata, lo scorso anno, per poi iscriversi al corso di laurea in Scienze Politiche e Sociali a Torino.

Da diversi anni durante il tempo libero - ha continuato la co-presidente- opera presso l’Oratorio di Moretta, facendo animazione per i bambini sia nel periodo invernale che durante l’estate ragazzi. Fa parte inoltre della Proloco dove collabora per la realizzazione di eventi. "Una giovane donna socievole e disponibile ad aiutare il prossimo che si è iscritta al bando per effettuare il servizio civile".

"Onorata di ricevere questo premio inaspettato per il quale ringrazio Zonta - ha commentato Nicole - . In linea con la finalità del club e per convinzione personale, vorrei fare del mio percorso universitario a Scienze Politiche uno strumento per contribuire al miglioramento dello stato della donna e al speramento degli stereotipi di genere soprattutto nel mondo de3i giovani che sono il futuro della società".

La docente Alessandra Cussa, in rappresentanza del Denina Pellico Rivoira, ha sottolineato l’importanza delle iniziative del sodalizio saluzzese all’interno delle scuole su temi di crescita personale e professionale, parità di genere, impegno, stimolo al volontariato in funzione di comunità più evolute.

Presenti i dirigenti delle Scuole Superiori: Alessandra Tugnoli del Soleri Bertoni, Flavio Girodengo del Denina. "Li ringraziamo per essere qui e per la bella e consolidata collaborazione".