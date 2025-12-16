A Busca si presenta “Non fu tutta gloria”, il nuovo libro di Paolo Chiarenza

La Storia è colma di protagonisti che con la loro genialità, le loro azioni, il loro pensiero, la loro posizione di potere hanno determinato, condizionato il corso e l’avvenire degli Stati.

Ma questo nuovo libro del ricercatore storico Paolo Chiarenza intende “ripensare” l’operato e l’eredità politica che ci hanno lasciato alcune figure emblematiche tanto vicine alla memoria dei cuneesi. Delle figure di Camillo Benso conte di Cavour, Luigi Einaudi e Sandro Pertini sono stati blindati i meriti e le conquiste, riducendo o tralasciando errori, colpe e responsabilità.

Si provi un po’ a pensare se veramente Cavour vada definito un “Padre della Patria”, anziché un geniale protagonista che con altri personaggi di valore, va annoverato tra i “Fondatori dell’Unità d’Italia”. Si provi ad indicare quanto

originali e innovativi siano veramente tanti scritti dell’economista Luigi Einaudi, che lui stesso ha definiti “Prediche inutili”.

Si provi ad elencare quali imprese patriottiche eccezionali abbia compiuto il partigiano Sandro Pertini.

Il libro di Paolo Chiarenza è di natura storico-politica e recupera tante informazioni storiche degli eventi attraverso i quali sono passati gli Italiani, le ripensa e le confronta.

Sarà presentato a Busca – presente l’autore – presso il Centro Incontri di piazza Santa Maria, venerdì 19 dicembre alle ore 20,30.

Introdurrà la manifestazione Danilo Rotolone del Gruppo “Amici della cultura”; presenterà il prof. Elio Ambrogio.

