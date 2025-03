A Mondovì torna il "Suono delle scuole" che apre a tutti gli istituti della Granda

Non è stato semplice riproporre, anzi far rinascere, dopo la pandemia il “Suono delle scuole”, il contest musicale in cui da sempre si sfidano le band degli istituti di istruzione superiore del monregalese.

L’edizione della ripartenza, nel 2023, ospitata sotto l’ala di Piazza Ellero aveva visto la partecipazione di due sole band, ma l'entusiasmo per il ritorno della manifestazione è stato così granché che, lo scorso anno, non solo il contest è tornato, ma ha visto partecipare band e solisti, che si sono esibiti sul mega palco che poi ha ospitato Tony Effe, Mida e gli altri ospiti del Movi festival in piazza d’Armi.

Così il Comune di Mondovì, nell'ambito delle attività di promozione del protagonismo giovanile, ha deciso che il "Suono delle scuole" aprirà la partecipazione a tutte le scuole della Granda con "l'obiettivo di promuovere l’espressione artistica e musicale dei giovani e il rafforzamento del loro senso di appartenenza all’istituzione scolastica e alla comunità".

Per l’edizione 2024/2025, in collaborazione l’Associazione Wake Up e il sostegno di Fondazione CRC (che ha assegnato un contributo di 10mila euro) e il Comune, potranno partecipare quindi tutti gli studenti degli istituti superiori e dei centri di formaione professionale della Provincia di Cuneo, prevedendo anche l’introduzione di performance coreutiche in accompagnamento ai brani musicali.

"Ciascun istituto - spiegano dalla Giunta - potrà inoltre elaborare un prodotto video di narrazione del percorso di preparazione del/i proprio/i partecipante/i al contest in modo da dare un valore aggiunto al concorso musicale consentendo agli studenti dell’Istituto di esprimersi non solo attraverso la musica ma anche con l’immagine e la creatività visiva, coinvolgendo altri studenti non direttamente parte delle performance musicali in un contest video".

Parallelamente sarà organizzato anche un concorso fotografico per includere e coinvolgere anche gli studenti anche non direttamente impegnati nelle performance musicali.

Il clou dell'evento sarà ovviamente l'esibizione sul palco del "MoVì Festival", nella cornice di piazza d'Armi. L'evento si svolgerà in una o due serate live il 29 e 30 marzo.