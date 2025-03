All'Arimondi Eula di Savigliano un percorso di formazione per utilizzare il cinema come strumento per leggere la storia

Presso l’Istituto Arimondi-Eula di Savigliano sia gli studenti del Triennio sia i docenti hanno avuto la possibilità di seguire un percorso di formazione focalizzato sull’utilizzo del cinema come strumento per poter leggere filosoficamente la storia nel suo rapporto con il presente. Il progetto, a cura del prof. Carlo Turco, docente dell’Istituto nonché regista, giornalista e critico cinematografico, ha previsto temi scelti per accompagnare le classi nel percorso affrontato durante le lezioni curricolari, proponendo per le terze un approfondimento sul Medioevo, per le quarte sull’età moderna, per le quinte sulle rappresentazioni della guerra nell’ultimo secolo, dalla prima guerra mondiale al conflitto russo-ucraino. A completare il percorso teorico, i partecipanti sono stati invitati a sperimentare l’utilizzo dello strumento multimediale attraverso la produzione originale di una video-recensione, ragionando sulle finalità e le potenzialità del mezzo.

Il percorso dedicato ai docenti, focalizzato sul tema “Viaggio in Italia. Migranti e migrazioni, accoglienza e integrazione”, ha offerto spunti e materiali per affrontare in classe, in modo stimolante e partecipativo, un argomento a cavallo tra storia e attualità filosofica e sociale, dando strumenti per comprendere e usare con consapevolezza il prodotto della settima Arte, il Cinema. Le lezioni hanno visto la collaborazione del prof. Turco e del dottor Umberto Mosca, docente a contratto dell’Università di Torino, media trainer e media educator, giornalista e critico cinematografico.

Una importante occasione per tutto l’Istituto per potenziare, grazie a esperti del settore, competenze sempre più necessarie nella società odierna, realizzata all’interno del progetto “AE… in discussione” con il contributo della Fondazione CRC, nell’ambito del Bando “Facciamoci delle domande”.