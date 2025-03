La Regione Piemonte disponibile a gestire il Parco Gesso e Stura

“Da anni, come assessore all’Ambiente del Comune di Fossano, sostengo la necessità di cambiare la gestione del Parco Gesso e Stura che attualmente fa capo solo al Comune di Cuneo. Per questo sono particolarmente soddisfatto che la mia idea di gestione sia stata condivisa non solo dai sindaci dei Comuni che rientrano nell’area verde ma anche dalla Regione Piemonte, che si è detta disponibile a far rientrare l’area verde tra quelle a tutela regionale”.

Con queste parole l’assessore Giacomo Pellegrino commenta l’incontro che si è svolto alcuni giorni fa presso il Grattacielo del Piemonte con i primi cittadini dei comuni che rientrano nel parco e l’assessore regionale Marco Gallo che, tra le altre, detiene anche la delega alla Tutela delle aree protette.

“Per l’ingresso del Comune di Fossano nel Parco Gesso e Stura - spiega l’assessore Pellegrino - abbiamo sostenuto un iter più lungo del previsto, in quanto fin da subito io non condividevo il fatto che la gestione dell’area fosse demandata in toto alla città di Cuneo. Non ho mai condiviso il principio che la città capoluogo potesse essere l’unico gestore - attraverso una convenzione con gli altri 14 Comuni aderenti - di un’area così vasta. Concetto che durante la riunione in Regione Piemonte non solo è stato recepito da sindaci ed assessore, ma anche considerato di fondamentale attuazione”.

Cuneo, come “capo convenzione”, ossia ente gestore, provvede a dare attuazione agli indirizzi ed ai programmi indicati dall’assemblea dei sindaci. Dal punto di vista finanziario, gli stanziamenti di spesa e le poste di entrata inerenti al Parco sono collocate negli strumenti finanziari e contabili del Comune di Cuneo.

“Da sempre ritengo che per procedere in maniera più snella e veloce per tutelare l’area del Parco sia quella di poter contare su una gestione regionale. Ringrazio l’assessore Gallo - conclude Pellegrino - per averci ricevuto e per aver ribadito l'impegno della Regione Piemonte a sostenere il nostro lavoro e l'eccellenza naturale che è il Parco Gesso e Stura".