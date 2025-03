L’iniziativa di raccolta rifiuti Pijansachet celebrata in una mostra en plein air in via Roma a Cuneo

Da sabato 15 marzo a martedì 21 aprile, in via Roma a Cuneo, sarà fruibile liberamente al pubblico un’esposizione all’aperto dal titolo “Scatto lo Scarto! – prenditi cura del tuo quartiere: è casa tua”, organizzata dal Comitato Centro Storico, dall’associazione Calza a pennello! (Calzaap!) e dal progetto Har.

Diverse gigantografie, realizzate dai fotografi di Har, invaderanno la via maestra della città raccontando l’iniziativa Pijansachet, un movimento dal basso di pulizia etica curato da Calzaap!. Le immagini documentano il prima e il dopo del lavoro di raccolta rifiuti svolto negli scorsi mesi dai volontari tra i Giardini Fresia e le vie del centro storico di Cuneo.

“Da quasi un anno, grazie all’iniziativa Pijansachet, ci ritroviamo con tanti volontari per pulire spazi comuni, strade e giardini. Con questa esposizione all'aperto vogliamo sensibilizzare la cittadinanza sulla cura dei beni comuni, il rispetto dell'ambiente e invitare tutti a unirsi alle prossime iniziative. La mostra vuole innescare una riflessione comune sui comportamenti civili, sul corretto utilizzo dei cestini porta rifiuti e sul prendersi cura in prima persona del proprio quartiere” dichiarano i membri del Comitato Centro Storico. “L’iniziativa Pijansachet è un esempio per tutti e tutti, in ogni momento, lo possono seguire, dal cortile, al quartiere; un gesto che fa la differenza e dall'unione delle differenze si salva la Terra" spiegano i rappresentanti dell’associazione Calza a pennello! (Calzaap!). Così dal progetto Har:“Le immagini che saranno esposte sono state realizzate dai fotografi Ober Bondi, Paola Garro, Federica Tedone e Rossana Tolosano e celebrano una giornata di raccolta dei volontari nel centro storico, valorizzando il loro contributo concreto per la comunità e l’ambiente”.

Un'iniziativa che valorizza il centro storico in tutti i sensi. Sia in modo concreto, con la pulizia periodica degli spazi pubblici, sia con questa iniziativa, che la mette in mostra e la promuove