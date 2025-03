A fuoco una bombola su un balcone di via Roma a Caraglio: paura, ma nessun ferito

Paura e gran trambusto ieri sera, mercoledì 5 marzo intorno alle ore 21, in via Roma a Caraglio per l'incendio di una stufetta alimentata da una bombola a gas GPL in un'abitazione. All'improvviso si sarebbero sprigionate delle fiamme, forse per un malfunzionamento della valvola, e di lì l'allarme ai vigili del Fuoco, intervenuti immediatamente. con una squadra in partenza da Cuneo oltre i Volontari di Dronero.

Nel frattempo la bombola è stata spinta sul balcone dell'abitazione, dove si è cercato di spegnere l'incendio con un estintore che è stato completamente domato all'arrivo dei pompieri.

Durante le operazioni di messa in sicurezza della zona, per le quali è stato necessario evacuare l'appartamento, via Roma è naturalmente stata chiusa al traffico, Riaperta intorno alle 23, non si sono registrati dei feriti. Qualche danno ai serramenti in legno dell'abitazione