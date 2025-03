Saluzzo, "Insieme si può" chiama a raccolta simpatizzanti e iscritti per l'assemblea generale

L’Associazione Insieme si può invita tutte le cittadine e i cittadini ad un momento fondamentale di confronto e partecipazione: l’assemblea generale che si terrà martedì 11 marzo alle ore 20:45 presso i locali di Interno Due, in Via Martiri della Liberazione 2, per il tesseramento 2025 e per l’approvazione del bilancio, ma soprattutto per costruire insieme il futuro della nostra comunità.

Per il presidente ed il nuovo direttivo sarà un grande onore coordinare l’assemblea, presentarsi e condividere il programma di lavoro per i prossimi mesi ed anni. Solo attraverso il confronto e l’impegno comune si possono realizzare progetti concreti e rispondere alle esigenze reali della nostra città.

A seguire interverrà il sindaco Franco Demaria, in dialogo con gli associati, per tracciare un primo bilancio dell’attività amministrativa svolta in questi primi dieci mesi del suo mandato e illustrando le prospettive future.

Sarà un’opportunità preziosa per far sentire la propria voce e contribuire attivamente alle scelte che plasmeranno il nostro territorio. Oggi più che mai la partecipazione non è un’opzione, ma una necessità: è il motore del cambiamento, la chiave per costruire una politica vicina alle persone, capace di rispondere ai bisogni e di valorizzare le risorse della comunità.

Per questo si rinnova l’invito ad esserci, a prendere parte, ad essere progtagonisti del governo della nostra città.