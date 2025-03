UNICEF e OSAI: un concerto benefico per la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna

Domenica 9 marzo alle ore 21, in Sala San Giovanni a Cuneo, si terrà il secondo concerto di beneficenza della rassegna “Note di Solidarietà”, organizzato dal Comitato Provinciale di Cuneo per l’UNICEF, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della donna.

L’orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana (OSAI), da anni sostenitrice di UNICEF, proporrà un programma sinfonico che saprà incantare il pubblico: il celeberrimo Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra di S. Rachmaninoff e la Sinfonia n. 1 di Emilie Mayer, compositrice tedesca del XIX secolo.

Due pagine del repertorio romantico che vedranno, come di consueto, alla direzione il Maestro Paolo Fiamingo e al pianoforte il Maestro Maurizio Barboro, concertista di fama internazionale.

L’UNICEF – dice il Presidente Provinciale Gian Sandro Lerda - da anni promuove l’uguaglianza di genere in tutti gli ambiti del sociale e la protezione delle bambine e delle ragazze da violenze, abusi e sfruttamento. Esistono ancora luoghi sul nostro pianeta in cui l'infanticidio femminile persiste nel silenzio della comunità. 119 milioni di bambine e ragazze nel mondo rimangono fuori dal sistema scolastico, di cui 34 milioni fin dalla scuola primaria. Centinaia di milioni di ragazze in tutto il mondo sono ancora soggette al matrimonio da bambine e a mutilazioni genitali, benché siano pratiche riconosciute a livello internazionale come violazioni dei diritti umani. Si stima che una ragazza su 6 subisca violenza sessuale durante l’adolescenza. Negli ultimi anni l’UNICEF ha sostenuto in 110 Paesi politiche e programmi per l'uguaglianza di genere, promuovendo pari opportunità, istruzione di base e interventi di protezione per bambine e adolescenti a rischio. Oltre 11 milioni di ragazze adolescenti sono state raggiunte da programmi di prevenzione e assistenza contro la violenza di genere e il matrimonio infantile.

Le offerte raccolte durante il Concerto saranno interamente destinate alle azioni dell’UNICEF a favore dello sviluppo e tutela dell'infanzia, in particolare ai programmi “Uguaglianza di genere”, “Protezione dell’infanzia” e “Istruzione”.

L’ingresso è libero e gratuito. Sarà possibile, per l’occasione, “adottare una Pigotta”, la tradizionale bambola UNICEF (interamente confezionata a mano dalle volontarie) che può donare ad una bambina la speranza di una vita migliore. Per chi lo desidera è possibile dare un contributo anche attraverso Rete del Dono https://www.retedeldono.it/iniziativa-team/comitato-unicef-cuneo/note-di-solidarieta-comitato-di-cuneo.