La Felicità è un divano per due: trova l'Amore con Anna e Anna

Chi l'ha detto che per trovare la felicità bisogna fare grandi viaggi? A volte, la vera magia si nasconde in una serata tranquilla sul divano, con popcorn, una coperta condivisa e quella persona che riesce a farti ridere anche senza dire una parola. Se sei single, con Anna e Anna, puoi trovare la persona giusta, che ti stia a fianco, anche su un divano, perchè le piccole cose sono, la vera felicità..chiamaci senza impegno, ti ascolteremo...semplicemente

Il numero è il 340 3848047 e il sito è il seguente: www.annaeanna.net

"Perché con noi, anche i cuori solitari trovano la loro metà!"

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui, single, 38 anni

38enne, lavora come pilota di elicotteri, nei Vigili del Fuoco, gioca a rugby, non è un tipo da "birra con gli amici", ma piuttosto da "spogliatoio e palla ovale"! Ha una corporatura possente, uno sguardo affascinante, crede nella famiglia , nel vero amore, e sogna di sposarsi e avere figli, ma finora, non ha ancora incontrato la donna giusta, se anche tu credi nel vero amore… contattalo al 340 3848047!

Lui, single, 49 anni

49enne, con un cuore dolce e coccolone che batte forte quando si tratta di amore vero, lavora come impiegato in una multinazionale, ma quando è libero gli piace guidare la sua moto, ma non è solo un tipo da velocità e adrenalina: gli piace anche cucinare per gli amici, è un uomo fantastico, creativo , che vive con ironia e leggerezza , cerca una donna carina, sensibile, ma soprattutto intenzionata a costruire una storia d'amore importante, chiama al 3403848047!

Lui, single, 57 anni

Architetto di 57 anni, uomo affascinante, un po' rude (ma pronto a sorprenderti con gesti dolci e battute improvvisate). Alto, snello, brizzolato e con occhi celesti che, sebbene a volte abbiano l'aria di pensare a qualcosa di profondissimo, in realtà stanno solo cercando il miglior angolo per una passeggiata con il suo cavallo e il cane, è un appassionato di musica jazz e swing, quindi se ti va di ballare, lui è sempre pronto! Cerca una donna semplice e carina, che sappia apprezzare la vita senza troppe complicazioni. , Chiamalo al 3403848047!

Lui, single, 67 anni

Commerciante in pensione di 67 anni, ma non lasciarti ingannare dalla parola "pensione" – significa solo che ha più tempo per godersi la vita! Distinto, alto, brizzolato, ha dei bellissimi occhi grigio-verdi, che hanno visto di tutto, ma ancora sognano di trovare la persona giusta... Cerca una signora semplice e carina, con cui godersi il futuro e quel bel po' di tempo libero che finalmente puo' dedicare a viaggiare, cucinare, leggere. Se pensi di essere la persona giusta per una vita serena, senza fretta, ma con tanta voglia di star bene insieme, chiama al 3403848047!

Annunci per Lui

Lei, single, 30 anni

Lei, 30enne, lunghi capelli biondi, occhi azzurri e un sorriso che non passa inosservato, e un bellissimo viso acqua e sapone, vive una vita tranquilla ma piena: lavora in un agriturismo, quindi se ti piacciono gli animali, la natura e svegliarti al mattino con l'odore del pane appena sfornato, allora sei sulla strada giusta! Se sei un po' più grande e con la testa sulle spalle, lei è veramente una donna pronta a costruire qualcosa di bello, chiama al 340 3848047!

Lei, single, 40 anni

Lei è una bellissima donna piemontese, 40enne che vede sempre il lato positivo, ama sorridere anche nei giorni di pioggia, lavora come impiegata, è serena, contenta, ma la sua vita sarebbe ancora più bella con una persona speciale, cosa cerca? Un uomo che, come lei, sia pronto a vivere una storia seria, perciò, se hai voglia di conoscere una donna che sa come essere indipendente, ma che è anche pronta a dare tutto in una relazione vera, chiama! La vita è troppo breve per non essere felici insieme! Chiamala al 340 3848047!

Lei, single, 50 anni

50enne, mora, un fisico slanciato e armonioso che non passa inosservato. Lavora come amministratrice di stabili, è sempre elegante e curata, ma sotto la sua giacca, c'è una donna passionale che ama cantare in un coro, divorziata da tempo, senza figli, le manca solo un uomo buono, magari anche un po' più maturo, ma che sia semplice e, soprattutto, che le voglia bene, se ti interessa, chiama direttamente al 340 3848047!

Lei, single, 60 anni

Signora italiana di 60 anni, vedova e senza figli, ha modi cortesi, e sa come rendere una conversazione piacevole senza mai annoiarti. Vive una vita semplice e serena della sua pensione, la sua cucina è fantastica, quindi se sei un uomo che sa apprezzare un piatto caldo e un buon bicchiere di vino, potresti essere il signore giusto per lei! Chiama al 340 3848047!

Stai cercando una relazione duratura? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero +39 340 384 8047, ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

Seguici anche Facebook e Instagram per trovare altri “Annunci per Lei oppure per Lui”.

Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 340 384 8047

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.