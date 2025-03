Incendio in una legnaia a Carrù: intervenuti i vigili del fuoco

Un incendio è divampato in una catasta di legno lungo strada Cagnalupa a Carrù. Le fiamme, sviluppatesi per cause ancora da accertare, hanno reso necessario l’intervento di due mezzi dei Vigili del Fuoco di Dogliani e Mondovì, che sono riusciti a domare il rogo in dieci minuti, mettendo in sicurezza l’area. Non ci sono state persone coinvolte.