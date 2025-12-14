Fabio Mottinelli delegato piemontese all’assemblea nazionale Uncem a L’Aquila

Venerdì 12 dicembre il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli, ha partecipato come delegato piemontese all'assemblea nazionale dell'Uncem a L'Aquila, durante la quale è stato confermato presidente nazionale proprio il nostro corregionale Marco Bussone.

"Sono felice di aver portato la mia presenza e la mia testimonianza in questo consesso, che riunisce tutti i rappresentanti dei Comuni, delle comunità e degli enti montani. Reputo L'Aquila una città simbolo di questi luoghi, che ci uniscono nella nostra esperienza di cittadini e di amministratori. Aree interne si, ma marginali mai, e la storia di questi luoghi lo dimostra, una città capace di risollevarsi dopo e nonostante il dolore. Auguri buon lavoro a Marco Bussone e all'Uncem, che si fa portatore delle nostre istanze nei consessi nazionali".