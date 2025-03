Bra, i Frati cappuccini invitano ad un incontro per gustare vita, Vangelo e fraternità

I Frati cappuccini di Bra hanno aperto il loro convento ad una serie di incontri per gustare vita, Vangelo e fraternità. Questi cenacoli francescani per il 2024/25 hanno cadenza mensile e iniziano tutti alle ore 15 con un commento, proseguendo con i vespri ed un momento di condivisione fraterna nei locali del convento. Il prossimo appuntamento è in programma nella chiesa di Santa Maria degli Angeli (piazza XX Settembre, 42) domenica 16 marzo con il tema “Laudato sii mi’ Signore. Per quelli che perdonano per Tuo Amore”.

L’iniziativa vuole essere un momento di crescita spirituale per l’intera cittadinanza. L’idea di fondo è quella di approfondire di volta in volta un messaggio evangelico legato agli insegnamenti di San Francesco che potrà aiutare ognuno di noi a trovare nella propria vita quotidiana spazi di silenzio, di meditazione e di ascolto della Parola di Dio.

L’ultimo appuntamento sarà domenica 27 aprile con il tema: “Laudato sii mi’ Signore. Per sora nostra Morte corporale. Lodate e benedite mi’ Signore e ringraziatelo con umiltà”.