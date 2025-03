Ceva, doppio appuntamento in Biblioteca civica con “Animali in viaggio”

Verrà presentato mercoledì 19 marzo presso la Biblioteca civica Aloysius Bertrand (via Pallavicino, 11), il libro “Animali in viaggio – Il giro del mondo in 10 migrazioni straordinarie”.

Una scoperta del mondo animale attraverso i viaggi di alcune delle specie più suggestive del pianeta, è questo “Animali in viaggio – Il giro del mondo in 10 migrazioni straordinarie”, il libro di Claudia Fachinetti (ed. Il battello a vapore), un racconto che, pagina dopo pagina, trasporta il lettore in un’avventura che spazia attraverso gli elementi, i continenti e le meraviglie della natura.

Il battello a vapore ci riporta all’infanzia, ma l’amore per gli animali e l’impegno nella tutela ambientale, che coinvolge direttamente gli habitat di alcuni di questi, non riguardano solo i più piccoli, ed è per questo che la Biblioteca ha organizzato eccezionalmente un doppio appuntamento all’interno della stessa giornata:

- mercoledì mattina alle ore 11 si terrà la presentazione rivolta alla primaria, a cui parteciperanno le V° dell’IC Momigliano;

- mercoledì pomeriggio alle ore 14.15 si terrà invece la presentazione per gli studenti del CFP.

Entrambi gli incontri saranno moderati dalla scrittrice cebana Paola Gula che, insieme all’autrice, guiderà bambini e ragazzi in un libro pieno di sorprese e spunti di riflessione.

Orsi polari, squali bianchi, farfalle monarca, pinguini di Adelia e molti altri ancora, sono tutti diversi tra loro ma tutti accomunati dalla spinta migratoria. La sfida per la sopravvivenza non è priva di rischi, anzi, ma la necessità di spostarsi da un luogo all’altro nasce da un substrato fisiologico: che siano migratori per antonomasia, o specie vittime di mutazioni e cambiamenti, gli animali si spostano per vivere in contesti adeguati alla loro natura. La partenza è certa, l’arrivo a destinazione no, in mezzo c’è lo stupore del viaggio che, in questi racconti, avvicina e accomuna animali ed essere umani.

“Avere con noi un’autrice come Claudia Fachinetti è un’occasione che vogliamo sfruttare appieno e che merita la dovuta attenzione e, grazie alla sua disponibilità, siamo riusciti a organizzare un duplice incontro - commenta l'assessore alla Biblioteca civica, Cinzia Boffano-. “Animali in viaggio non è un libro solo per bambini, ma è una raccolta di storie che parlano a tutti noi. La bellezza del mondo animale ci dimostra ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, che condividiamo la Terra con creature maestose e libere, di fronte alle quali non possiamo imporci come padroni onnipotenti ma solo come coinquilini, condividendo spazi e risorse".