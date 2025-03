Il Duo Faccini in concerto a Cherasco

Domenica 16 marzo, alle ore 17, nella bella Chiesa di San Gregorio si svolgerà il concerto “Pianoforte a quattro mani” del Duo Faccini, con Betsabea ed Elia Faccini. È il secondo concerto della rassegna “D’Accordi” che Cherasco e Dogliani condividono in un progetto, finanziato dalla Fondazione Crc, che le vede collaborare per la prima volta, accomunate da una ricca vita culturale con iniziative che le rendono note come città d’arte.

Il Faccini Piano Duo viene fondato a Lucca, Toscana, nel 2015: fra i più apprezzati della nuova generazione italiana, è costituito da Elia e Betsabea Faccini, fratelli italo-inglesi, giovani pianisti e compositori. Nell’ottobre 2022 il Duo ha debuttato al Teatro Regio di Parma nello spettacolo “Giovanna: la pulzella, la fanciulla, l’allodola” condividendo il palco con Lella Costa. Nell’occasione hanno presentato trascrizioni proprie per duo pianistico tratte dall’opera “Giovanna d’Arco” di G. Verdi (commissione del Festival Verdi, Parma).

Nella primavera 2024 è uscito il cd di debutto con l’etichetta giapponese Da Vinci Classics, progetto interamente dedicato alla musica di Maurice Ravel.

Hanno la peculiarità di suonare il pianoforte a quattro mani che è una pratica che richiede una forte intesa e intimità. Come giovani musicisti e compositori propongono nei loro concerti brani più attuali, forti nel voler portare un rinnovamento nei programmi, in particolare grazie a musiche tratte da film con lo scopo di avvicinare un pubblico nuovo e giovane.

Il Duo ha all'attivo numerosi concerti e collaborazioni con importanti Festival ed associazioni concertistiche; è stato premiato in oltre trenta competizioni nazionali e internazionali in Italia e all’estero (Polonia, Andorra, Spagna, Ungheria). Sono ad esempio, stati selezionati come miglior gruppo cameristico della Call for Young Performers nel 2021.

Nel pomeriggio domenicale cheraschese il Duo Faccini proporrà musiche da film, “Sounds of cinema”, pianoforte a 4 man: Pearl Harbor, Interstellar, The Gladiator, Cinema Paradiso, Il Pianista sull’Oceano, C’era una volta in America, L’estasi dell’oro per citare alcuni titoli.

Sarà uno spettacolo coinvolgente, un modo affascinante per esplorare la bellezza delle colonne sonore che ci hanno emozionato al cinema.

Il concerto è a ingresso libero, si consiglia la prenotazione allo 0172427050.