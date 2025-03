In municipio a Racconigi l'incontro “La medicina delle differenze”

Sabato 15 marzo, alle ore 18, la Sala Consiliare del Comune di Racconigi ospiterà “La medicina delle differenze”, un confronto sulle differenze di genere nella salute e nella ricerca medica, per promuovere una maggiore consapevolezza sul tema.

L'incontro è a cura di Silvia De Francia, farmacologa e divulgatrice, una delle massime esperte italiane sull'argomento, e della storica Cinzia Ballesio, che farà un excursus nella storia, a partire dall'antica Grecia, evidenziando la lunga tradizione di mancanza di attenzione verso l’anatomia e fisiologia femminile nell'elaborazione di cure e trattamenti.

L’incontro è organizzato dalla consigliera con delega alle pari opportunità Daniela Biolatto, nell’ambito della rassegna “Sorellanze: incontro e parole di donne”, un ciclo di appuntamenti organizzato a Racconigi in occasione della Giornata della Donna.

ʺQuesta serata rappresenta un’importante opportunità per riflettere su un tema cruciale: le disuguaglianze di genere nella medicina e nella salute. Il cammino verso l’equità è ancora lungo, poiché le disparità nella ricerca medica sono una realtà persistente e spesso sottovalutata. Un esempio evidente di questo è il fatto che i farmaci ancora oggi vengono testati meno sulle donne, il che può comportare il rischio di effetti non prevedibili e potenzialmente dannosi -commenta la consigliera Biolatto- Invitiamo tutti i cittadini a partecipare: solo con una maggiore consapevolezza e un impegno costante nel promuovere il cambiamento potremo davvero sperare di creare un sistema sanitario più equo per tutti, che rispetti e consideri le differenze“.