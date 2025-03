Prosegue l'iter per la liquidazione dell’Unione Montana del Monte Regale

Prosegue la complessa operazione di liquidazione dell’Unione Montana del Monte Regale, dopo che i cinque Comuni che la componevano hanno preso favorevolmente atto delle linee guida proposte dal commissario liquidatore dott. Gianpiero Conte.

Necessitano di tempi più lunghi, ma il procedimento è ben avviato, le procedure per la ripartizione di alcuni beni quali le “partecipazioni” in altri enti e società e la presa in carico degli impegni per la gestione della “sentieristica” realizzata in collaborazione con il GAL Mongioie che interessa anche parecchi altri Comuni.

"Sono fiducioso nella conclusione, non semplice e non rapida, delle procedure di liquidazione delle due ex Unioni Montane di cui Vicoforte ha fatto parte: Valli Monregalesi e Monte Regale - commenta il sindaco, Gian Pietro Gasco -. Ritengo sia essenziale uscire da questa situazione di stallo in cui siamo impantanati e che non ci consente di ragionare su nuove modalità di collaborazione tra Comuni. Io credo fermamente, infatti, che debbano essere avviate collaborazioni per poter gestire meglio vari servizi e per poter accedere a fondi regionali e statali per i quali è necessario presentare progetti di ampio respiro territoriale.

Spesso con altri Sindaci condividiamo questa necessità di visione strategica ed operativa comune che, a mio avviso, deve interessare anche altri organismi e società di servizi di cui facciamo parte ed ai quali siamo anche chiamati a rappresentare le esigenze del territorio, oltre a quelle dei singoli Comuni, ed a designare i nostri rappresentanti negli organi societari di amministrazione e gestione".