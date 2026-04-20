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Attualità | 20 aprile 2026, 17:05

Trinità celebra il 25 Aprile con corone ai Caduti

Per il giorno della Liberazione deposizioni d’alloro a San Giovanni e nelle piazze centrali, con la sindaca Zucco e le autorità

Trinità celebra il 25 Aprile con corone ai Caduti

Trinità si prepara a celebrare, sabato 25 Aprile, l’anniversario della Liberazione dell’Italia dalle truppe nazifasciste.

La giornata, a 81 anni da quella storica ricorrenza, prevede un programma articolato. Alle 10.30 sarà deposta una corona d’alloro alla lapide dei Caduti in località San Giovanni. Alle 11 si procederà con lo stesso omaggio a Trinità, in piazza Conte Costa, nella piazzetta Caduti senza croce e in piazza Umberto I.

All’iniziativa prenderanno parte la sindaca Ernesta Zucco, la cittadinanza e diverse autorità civili e militari.

Cristiano Sabre

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