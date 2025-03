Quale futuro per Le Perle a Dronero? Riunito questa mattina un tavolo di confronto

“La Divina Provvidenza ci ha sempre aiutati”. Chi conosce Le Perle di Dronero sa quanto questa frase rappresenti e spieghi un significato davvero profondo, con la struttura che fin dall’inizio ha sperimentato l’autentica generosità da parte di moltissime persone, l’aiuto concreto ed il grande affetto.

È proprio per questo che la notizia dello scorso 13 febbraio, riguardo la possibile chiusura della struttura a fine anno, era stata una doccia fredda, destando parecchio sgomento all’interno della comunità. E' arrivato nei scorsi giorni, però, un barlume di speranza, con il vociferare di un possibile imprenditore interessato alla vicenda.

L’imprenditore c’è davvero e proprio questa mattina, lunedì 10 marzo, con lui si è riunito un Tavolo di confronto al fine di analizzare la situazione della Casa Divina Provvidenza “Le Perle” di Dronero. A prenderne parte il sindaco Mauro Astesano, il vice sindaco Mauro Arnaudo, l’assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Gerbaudo, l’assessore alla Cultura Carlo Giordano, il parroco don Giovanni Banchio, i sindacalisti Giuseppe Van Cleeff (CISL) e Luca De Conti (CGIL), il presidente delle Opere Pie Droneresi Piergiuseppe Zagnoni, ed il presidente provinciale ACLI Elio Lingua.

È stata una prima riunione importante, di analisi riguardo la situazione venutasi a creare dopo l’annuncio della Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli circa la chiusura della struttura: “È una storia nella storia Le Perle di Dronero - dice il sindaco Mauro Astesano - Questa mattina ci siamo riuniti ed è stato molto importante. Come Comune abbiamo a cuore la struttura per la sua lunga tradizione sul nostro territorio e per il suo esempio. Proprio per questo stiamo cercando di seguire al meglio la vicenda. Si tratta però un’istituzione privata ed ancora più di oggi sarà importante la riunione che terremo giovedì 13 marzo. Da Roma, infatti, verrà qui la rappresentante della sede centrale della Congregazione, che ci darà comunicazione sulle decisioni della Congregazione stessa. Solo a quel punto si potrà procedere con maggiore chiarezza.”

Da parte di tutti presenti al Tavolo di confronto è stata ribadita la volontà di mantenere alta l’attenzione sulla questione, con particolare riguardo alle ragazze ospiti della struttura e ai lavoratori coinvolti.