Costi energetici delle PMI come ridurne l’impatto è il tema del workshop promosso dall’unione di categoria Energia & Ambiente di Confapi Cuneo

“I costi energetici delle PMI, come abbatterli e calmierarli”, è il titolo del workshop promosso dall’unione di categoria Energia & Ambiente di Confapi Cuneo per giovedì 13 marzo nella Sala Varco a Cuneo in via Pascal 5L. Un incontro aperto al pubblico per illustrare quali e quanti strumenti sono a disposizione delle aziende per ridurre l’impatto del caro energia e scoprire quali strumenti, nuove tecnologie e incentivi sono oggi a disposizione.

Una tavola rotonda che intende dare risposte concrete per fronteggiare l'emergenza legata ai rincari dell'energia, con proposte e soluzioni spiegate da esperti e addetti ai lavori delle rinnovabili e dell’efficientamento energetico, ciascuno per il proprio ambito per aiutare le aziende nell'affrontare le gravi criticità del caro bollette.

Aprirà l’incontro Massimo Marengo, Ad di Albasolar e presidente di Confapi Cuneo, che nel suo intervento parlerà di Transizione 5.0, sistemi BESS e del decreto Aree idonee della Regione Piemonte. A seguire, Enrico Fanesi di Energetica group, che affronterà il tema delle Comunità Energetiche, le modifiche al Pnrr 40% a fondo perduto e la transizione da scambio sul posto e ritiro dedicato. Poi sarà la volta di Matteo Paseri di Eviso che spiegherà come ottimizzare i consumi per limitare l’aumento dei costi energetici. Anche Paolo Manera di Mc Watt svelerà i segreti su come individuare gli sprechi energetici partendo dall’analisi delle bollette e dalla valutazione dei prezzi fissi e variabili.

Sarà poi la volta di Nicola Bongiovanni di Elettrotecnica Scarnafigese, che spiegherà l’importanza della costruzione di una corretta rete elettrica e della connessione degli impianti fotovoltaici alla rete in bassa e media tensione. Del Bando Mimit sui contributi per la realizzazione degli impianti fotovoltaici e il nuovo decreto FER, sarà l’oggetto dell’intervento di Luca Perrone della STP Progetti. Mentre Gioele Postiglioni di Pulipanel, spiegherà i vantaggi che si possono avere da una corretta manutenzione e pulizia degli impianti fotovoltaici a tetto. Chiude la tavola rotonda Federica Monte di KIA Vento, per illustrare i vantaggi fiscali a disposizione delle aziende che optano per la mobilità elettrica.

A seguire verrò dato ampio spazio alle domande del pubblico.

Convegno gratuito previa iscrizione inviando un’email a meeting@apicn.it