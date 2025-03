A Marene in scena la Compagnia degli Stornati con un divertente commedia di equivoci e paradossi

La compagnia teatrale amatoriale di Cuneo “Compagnia degli Stornati” porta sul palco spettacoli a titolo totalmente gratuito per il piacere di stare assieme, divertirsi e divertire. Attualmente porta in scena una commedia scritta da Dario Fo e Franca Rame nel 1958 dal titolo “Non tutti i ladri vengono per nuocere”. Lo spettacolo comincia con l’ingresso di un ladro in una casa signorile e da quel momento in poi si scatena una divertente ridda di equivoci e paradossi fino ad arrivare ad un inevitabile colpo di scena finale.

La commedia è un atto unico della durata di circa 70/75 minuti.

L'opera è già stata portata in scena con tutte serate andate sold out:

al teatro parrocchiale di Beinette l'8 giugno, il 3 e 4 novembre 2023;

al teatro parrocchiale del “Cuore Immacolato di Maria” a Cuneo il 18 novembre 2023;

al teatro “Toselli” di Cuneo il 23 dicembre 2023;

al teatro Civico “Federico Garelli” di Villanova Mondovì il 13 gennaio 2024;

al teatro Civico “Pier Giorgio Frassati” di Villafalletto il 26 gennaio 2024;

al teatro “Carlo Marenco” di Ceva il 2 marzo 2024;

alla Sala Polivalente della Scuola Media “Battista Tassone” di Sant’Albano Stura (CN) il 9 novembre 2024,

per un totale di quasi 2000 spettatori.

Saliranno nuovamente sul palco sabato 29 marzo 2025, alle ore 21.00, presso l’Auditorium “SAN GIUSEPPE” di Marene, in via Cravetta n. 2, con il contributo del Comune di Marene, della Fondazione CRS e della Banca CRS.

L’iniziativa è stata realizzata insieme al Circolo NOI Oratorio San Giuseppe, alla Pro Loco di Marene, all’Associazione Amici della Biblioteca di Marene, alla Biblioteca Comunale Falcone e Borsellino di Marene, all’Auditorium San Giuseppe ed alla Parrocchia della Natività di Maria Vergine

L’ingresso è libero e gratuito, previa prenotazione ai sottonotati link:

La prenotazione è altresì possibile: scansionando il QR code presente sulla locandina o presso la Biblioteca Civica di Marene.Per informazioni ed eventuale cancellazione della prenotazione scrivere a: auditoriumsangiuseppemarene@gmail.com