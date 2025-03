"Il peso delle emozioni". A Mondovì un incontro pubblico per affrontare i disturbi alimentari

La Consulta Comunale Femminile di Mondovì organizza l’incontro pubblico “Il peso delle emozioni”, che si terrà il 15 marzo 2025, alle ore 10:30, presso la Sala Scimè di Mondovì.

L’evento si inserisce nell’ambito della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla lotta contro i disturbi del comportamento alimentare (DCA), con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e offrire strumenti utili per comprendere e affrontare queste problematiche.

Il programma dell’evento prevede una serie di interventi specialistici che offriranno una panoramica approfondita sulle problematiche legate ai disturbi alimentari.

Si inizierà con un approfondimento sull’alimentazione e sulle sue implicazioni psicologiche, ponendo l’attenzione sugli aspetti comportamentali e relazionali legati al cibo. La Dott.ssa Virginia Golinelli, nutrizionista, e la Dott.ssa Elena Floris, psicologa, illustreranno quali sono i campanelli d’allarme da non sottovalutare e come affrontare il problema nel modo più adeguato. Saranno forniti spunti utili su come familiari e amici possano intervenire quando si accorgono che qualcosa non va, individuando i segnali di disagio e adottando un primo approccio sensibile e consapevole.

A seguire, un momento particolarmente significativo dell'incontro sarà la testimonianza di una giovane donna che ha vissuto e superato un disturbo alimentare, trovando nel supporto familiare, nella terapia e nella riscoperta di sé la forza per guarire. Il suo racconto offrirà una prospettiva autentica su cosa significhi affrontare questa sfida e uscirne più consapevoli e forti.

L’evento proseguirà con una tavola rotonda dedicata al rapporto tra sport e alimentazione, due elementi spesso intrecciati, ma non sempre in equilibrio. La Dott.ssa Romina Camperi, dietista, e la Dott.ssa Raffaella Gavazza, psicologa, analizzeranno come mantenere una relazione sana con il cibo anche in ambito sportivo, evitando che l’ossessione per la performance o per il peso corporeo si trasformi in un rischio per la salute.

L’incontro si concluderà con uno spazio aperto al pubblico, dove i presenti potranno porre domande agli esperti e approfondire eventuali dubbi, con l’obiettivo di creare un dialogo costruttivo e di sensibilizzazione sul tema.

“I disturbi del comportamento alimentare sono una realtà complessa e spesso silenziosa, che coinvolge molte famiglie e lascia chi ne soffre in un senso di solitudine. Con questo incontro vogliamo accendere una luce su un tema delicato, offrendo non solo informazioni, ma anche ascolto e supporto. Il confronto con esperti può fare la differenza, aiutando a riconoscere i segnali di disagio e ad agire tempestivamente. Il nostro obiettivo è creare uno spazio di consapevolezza e aiuto concreto per la comunità.”– dichiara Marzia Arena, Presidente della Consulta Comunale Femminile.

Francesca Bertazzoli, Assessore alle Pari Opportunità, sottolinea: “Affrontare il tema dei disturbi alimentari significa prendersi cura del benessere delle persone, in particolare dei più giovani. È fondamentale creare spazi di dialogo e informazione per aiutare chi ne soffre e chi sta loro accanto. Questo incontro vuole essere più di un semplice convegno: grazie al coinvolgimento di professionisti del territorio cuneese attivi nel settore, rappresenta un'opportunità concreta per chi cerca risposte e supporto. Come amministrazione, vogliamo offrire un aiuto pratico e accessibile, affinché nessuno si senta solo ad affrontare questo problema.”

L’evento è gratuito e aperto al pubblico, fino ad esaurimento posti.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare la Consulta Comunale Femminile di Mondovì