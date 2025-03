Le Acli a disposizione per fornire supporto a chi organizza le attività di Estate Ragazzi

In vista della necessità di organizzare le attività di “Estate Ragazzi”, con l’avvicinarsi del termine dell’anno scolastico, occorre avere indicazioni il più possibile chiare sulle modalità operative di gestione.

Per questo le Acli provinciali cuneesi hanno inviato ai presidenti dei Circoli affiliati Acli una circolare informativa nella quale si specifica quale sia il percorso da seguire per effettuare al meglio la procedura richiesta, con l’indicazione degli uffici a cui fare riferimento, visto che l’inquadramento giuridico dei cosiddetti “animatori retribuiti” non è purtroppo privo di ostacoli e l’intera gestione dell’attività richiede numerosi adempimenti.

Per ottenere consulenze qualificate, le Acli provinciali cuneesi, oltre ad offrire la loro competenza con le proprie risorse interne, hanno messo a disposizione delle convenzioni con professionisti in grado di dare le risposte necessarie a chi si appresta ad organizzare questa attività tanto importante e utile per le famiglie.

Per tutti i circoli ACLI e U.S. ACLI è compresa con l’affiliazione una polizza RCT (Responsabilità civile verso terzi), tuttavia è consigliata, per chi organizza l’estate ragazzi, una polizza ad hoc, che è possibile attivare contattando Aspevi ACLI, agenzia assicurativa di ACLI e Vittoria Assicurazioni, per ottenere un preventivo. A questo proposito, in sede Acli, dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 (previo appuntamento), è presente il dott. Fabio Quaranta 320/3827983 aspevi.cuneo@acli.it.

“Sollecitiamo ogni associazione interessata a prendere i necessari contatti – dice il direttore provinciale del Sistema Acli Cuneesi, che segue questo procedimento con la coordinatrice dell’ufficio contabilità Acli, Milena Caraglio e con il coordinatore della Segreteria provinciale Acli, Marco Dalmasso – per poter programmare con anticipo e nel migliore dei modi le attività estive e non solo”.

Per ogni chiarimento in merito si possono contattare gli uffici Acli ai seguenti recapiti: ufficio segreteria – Marco Dalmasso tel. 0171.452628; email marco.dalmasso@acli.it; ufficio contabilità – Milena Caraglio 0171.452637; email milena.caraglio@acli.it