Soft2Bet esamina le soluzioni per l'infrastruttura di gioco: AWS è stata la risposta

Soft2Bet, un fornitore leader di soluzioni B2B, ha svelato come la sua collaborazione con Amazon Web Services (AWS) migliori lo sviluppo dei prodotti e l'esperienza di gioco degli utenti, guidando al contempo l'efficienza operativa e i risparmi sui costi per ottenere una crescita scalabile ed efficienza operativa in settori altamente competitivi.

Prima di migrare ad AWS, Soft2Bet ha esaminato una serie di sfide operative derivanti da fonti di dati disparate, costi infrastrutturali elevati e tempi di commercializzazione lenti per i nuovi prodotti. L'accesso a informazioni in tempo reale era limitato, ostacolando il rapido processo decisionale e l'agilità. Esaminare questi problemi significava concentrarsi su analisi quasi in tempo reale, ottimizzare i costi infrastrutturali, accelerare l'onboarding dei partner e offrire esperienze utente più fluide e con una minore latenza.

L'eccellenza tecnologica è profondamente radicata nel DNA di Soft2Bet, rendendo l'azienda un vero punto di svolta nel settore. Oltre a ottenere prestazioni di piattaforma eccezionali e fornire risultati eccellenti per i clienti, Soft2Bet ha esaminato le esigenze del mercato e sviluppato soluzioni tecnologiche innovative come MEGA. Questa piattaforma proprietaria si trova all'intersezione tra i settori dei casinò e dei giochi casuali, unendo l'emozione delle scommesse con coinvolgenti meccanismi di gamification. L'approccio unico di MEGA aumenta il coinvolgimento e la fidelizzazione dei giocatori, stabilendo nuovi standard del settore ed essendo alimentato da un'infrastruttura di casinò affidabile.

Dopo un'indagine su come raggiungere i suoi obiettivi, Soft2Bet ha collaborato con il partner AWS Snowflake per creare un ecosistema di dati unificato che eliminasse le limitazioni di scalabilità. L'integrazione ha utilizzato Amazon S3 per l'archiviazione dati scalabile e Amazon RDS per una gestione efficiente del database. Snowflake, accessibile tramite AWS Marketplace, ha garantito una gestione sicura di vaste fonti di dati, offrendo al contempo la flessibilità necessaria per una rapida adattabilità tramite un'infrastruttura di casinò solida.

L'impatto di questa integrazione è stato trasformativo. Dopo un'indagine, Soft2Bet ha ottimizzato la sua infrastruttura, portando a un calo del 55% nei costi di elaborazione e consentendo un'allocazione delle risorse più strategica. Il time-to-market è migliorato del 200%, consentendo implementazioni di prodotti più rapide, mentre i tempi di onboarding dei partner sono stati ridotti del 70%, semplificando le collaborazioni. Gli utenti hanno beneficiato di una latenza notevolmente inferiore e di interazioni più fluide con i prodotti, il tutto supportato da un'infrastruttura di casinò ad alte prestazioni, che ha portato a un coinvolgimento e una soddisfazione maggiori.

L'impatto interno è stato altrettanto impressionante. Gli sviluppatori di Soft2Bet possono ora prototipare e testare rapidamente i concetti, riducendo i tempi di proof-of-concept da settimane a giorni o addirittura ore. Questa agilità garantisce che Soft2Bet rimanga all'avanguardia nell'innovazione, offrendo continuamente valore sia ai partner che agli utenti finali.

Uri Poliavich, fondatore e CEO di Soft2Bet, ha dichiarato:

"La nostra collaborazione con AWS ha trasformato le nostre operazioni, consentendoci di analizzare rapidamente i modelli di dati, collegare più fonti e ottenere risultati migliori per i nostri partner, riducendo contemporaneamente i costi e migliorando le esperienze degli utenti."

La partnership di successo di Soft2Bet con AWS rappresenta un punto di riferimento per i provider che mirano all'efficienza operativa, alla crescita scalabile e alle esperienze dei clienti superiori. L'azienda rimane impegnata a sfruttare le soluzioni basate su cloud per guidare l'innovazione futura, migliorando costantemente le sue capacità tecnologiche per soddisfare le mutevoli richieste del mercato. Inoltre, l'azienda esaminerà nuove possibilità per ottimizzare ulteriormente i suoi servizi.

Informazioni su Soft2Bet

Soft2Bet è un fornitore leader di soluzioni chiavi in ​​mano per il gaming che offre prodotti e servizi di alta qualità per gli operatori online. L'azienda è nota per la sua Motivational Engineering Gaming Application (MEGA), che ha dimostrato di migliorare la fidelizzazione e il coinvolgimento. Soft2Bet ha realizzato numerosi brand di successo per il gaming e detiene più di 16 licenze globali. L'azienda prende in esame nuove tecnologie per rimanere al passo con le tendenze del settore e ottimizzare ulteriormente le sue offerte per migliori esperienze degli utenti.

Contatti per i media

Ufficio stampa Soft2Bet

press.office@soft2bet.com