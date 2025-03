In arrivo a Cuneo "Rigenerare lo scarto e il rifiuto", laboratorio di creatività con l'artista capoverdiano Arlindo Sousa Alves

È innanzitutto la storia di un bellissimo incontro, tra l’artista capoverdiano Arlindo Sousa Alves ed il gruppo dell’associazione MenteInPace - Forum per il benessere psichico, avvenuto in occasione dell’esposizione curata dalla direttrice Ivana Mulatero “Storia di Materiali e Passioni” lo scorso autunno presso il Museo Mallé di Dronero.



In Italia dal 2013, Alves trasforma materiali di scarto in creazioni artistiche uniche, che fanno riflettere sulla cultura del consumismo e sul riutilizzo creativo. Il museo dronerese aveva ospitato la prima personale dell’artista, una quarantina di opere inedite che avevano esplorato temi come il mare, le figure femminili, la flora e la fauna, il tutto utilizzando metalli riciclati, tessuti, chicchi di caffè…



Da quell’incontro, l’associazione cuneese è lieta ora di annunciare un laboratorio di creatività dal titolo "Rigenerare lo scarto e il rifiuto", che si terrà sabato 15 marzo dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 17 presso la Casa del Quartiere Donatello.



Il laboratorio sarà guidato proprio da Arlindo Sousa Alves: “L'iniziativa si propone di sensibilizzare i partecipanti sul tema del riciclo e del riuso - dicono da MenteInPace - offrendo loro l'opportunità di sperimentare tecniche artistiche innovative e di esprimere la propria creatività. Durante il laboratorio, i partecipanti saranno invitati a portare materiali di scarto (carta, plastica, tessuti, ecc.) che verranno trasformati in opere d'arte collettive e individuali. Il laboratorio è rivolto agli utenti e ai volontari della nostra associazione, ma è aperto a chiunque sia interessato, previa iscrizione all'associazione (€10, quota annuale). Non è richiesta alcuna esperienza artistica pregressa, solo la voglia di mettersi in gioco e di dare nuova vita agli oggetti.”



MenteInPace è un’associazione di volontariato nata nel 2003, che mira a combattere lo stigma nei confronti del disagio psichico nonché il rischio di solitudine che accompagna non solo chi si trova in situazioni di fragilità, ma anche i familiari.



Ecco il programma previsto per la giornata di sabato:

● Ore 9.30: Introduzione e presentazione dell'artista;

● Ore 10: Laboratorio pratico di rigenerazione dello scarto;

● Ore 12.30: Pausa pranzo con laboratorio di cucina a tema (aperto a tutti gli iscritti alla giornata);

● Ore 14.30: Continuazione del laboratorio e realizzazione delle opere;

● Ore 16.30: Presentazione e condivisione dei lavori realizzati.

Per informazioni e iscrizioni, scrivere a: info.menteinpace@gmail.com