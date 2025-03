Il grazie di una paziente al reparto di Oculistica dell'ospedale di Cuneo

Buongiorno Direttore,

Le scrivo per fare un ringraziamento al reparto oculistica Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.

"Siamo abituati a sentire sempre le cose che non vanno e non siamo più capaci di riconoscere le cose che funzionano e anche bene. Sto parlando del reparto oculistica dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. Sono stata operata del trapianto di cornea la scorsa settimana e voglio ringraziare pubblicamente il primario Dott. Agostino Vaiano, il Dott. Luca Scartozzi, il Dott. Bailo Cristian, tutti i dottori, infermieri e tutto il personale che sta egregiamente lavorando nelle sale operatorie e in reparto facendo un eccellente lavoro di squadra con ottimi risultati.

A tutto il reparto, al primario, ai dottori un sentito ringraziamento per aver capito i miei dubbi e le mie paura. Spero vivamente che un giorno le autorità competenti capiscano che il reparto non dovrebbe essere chiuso di notte con tutto lo stress che comporta a operatori e degenti ma venga invece valorizzato come ben merita."

M.B.