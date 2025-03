Inaugurata la mostra "Selme" a Cuneo

Sabato scorso, alla presenza di un folto pubblico, ha preso avvio il progetto artistico "Selme - Si Espandono Le Mie Emozioni", presentato per la prima volta nel 2023 presso gli antichi spazi di Palazzo Sarriod de la Tour a Costigliole Saluzzo, e ora in un nuovo sviluppo visibile fino al 5 Aprile nel salone d’onore della Biblioteca Civica di Cuneo, al primo piano, in via Cacciatori delle Alpi 9 a Cuneo.



L'artista, Domenico Olivero, ha sviluppato un'azione pittore ispirata alle riflessioni filosofiche di Jiddu Krishnamurti, noto per aver sviluppato un nuovo modo di approcciarsi alla percezione della realtà.



Prendendo spunto dalla frase "La ricerca della realtà richiede immensa energia" l'artista ha dato corpo espressivo al suo segno pittorico attraverso un ampliamento del gesto energetico, che ora cresce e prende sempre più elaborazione e forma nelle diverse tele proposte.



Nell'ambito espressivo l'artista sceglie quindi di ampliare il suo movimento fisico operando sempre nella sua sfera energetica. Il gesto umano, che scaturisce dalla mente consapevole, crea un'azione che sviluppa e trasforma le forze del presente.



Il prossimo 22 Marzo alle ore 11 presso lo spazio espositivo si svolgerà un incontro pubblico con l'artista che spiegherà le sue opere, seguirà il prossimo 5 Aprile, sempre alle ore 11, il finissage della mostra.



L'esposizione, ad ingresso gratuito, durerà fino al 5 Aprile, col seguente orario:

Martedì: 8.30 - 17.00 (continuato)

Mercoledì: 9.30 - 12.30 | 14.30 - 18.30

Giovedì: 8.30 - 12.30 | 14.30 - 18.30

Venerdì: 8.30 - 12.30 | 14.30 - 18.30

Sabato: 8.30 - 12.30