Pasqua ad Alba: divertimento e magia con la giostra meraviglia dei bimbi!

La Pasqua 2025 ad Alba si preannuncia più entusiasmante che mai! Dal 15 marzo al 20 aprile, il cuore della cittadina piemontese si anima con la celebre "Giostra Meraviglia dei Bimbi", pronta a regalare emozioni uniche a famiglie e bambini in Corso Langhe, proprio di fronte al palazzetto dello sport.

Un'esperienza indimenticabile per i più piccoli

L’evento si svolgerà in un ambiente curato e riscaldato, offrendo una vasta gamma di attrazioni pensate appositamente per i più piccoli. I bambini potranno vivere momenti di pura gioia sul Tagadisco e sui divertentissimi Pj Masks, mentre gli amanti della fantasia potranno godersi un giro sui cavalli a dondolo di Zorro e delle Barbie. Per chi cerca l'avventura, imperdibili il Nuovo Trattore, la Jeep Gigante e il nuovissimo quod interattivo, un'attrazione innovativa che promette emozioni senza precedenti.

Le novità di questa edizione

Quest'anno, la "Giostra Meraviglia dei Bimbi" presenta due incredibili novità:

Jeep Big Foot delle Hotwheels – Un’esperienza imperdibile per gli appassionati di motori e avventura.

Escavatore Hercules – L'attrazione perfetta per i piccoli costruttori, che potranno sentirsi veri operai in azione!

Orari di apertura

Per tutta la durata dell'evento, la giostra sarà aperta nei seguenti orari:

Giorni feriali: 10:30 - 12:30 / 15:00 - 20:00

10:30 - 12:30 / 15:00 - 20:00 Giorni festivi: 10:30 - 13:00 / 14:30 - 20:00

Inoltre, è possibile organizzare feste di compleanno e eventi privati su richiesta contattando il numero +39 366 975 8606.

Un’occasione da non perdere

La "Giostra Meraviglia dei Bimbi" è l'appuntamento imperdibile della Pasqua albese, un evento che promette sorrisi, emozioni e tanto divertimento per tutta la famiglia.

Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale Cristiani Event, seguite le pagine social su Facebook e Instagram, o contattate il 366 9758606.

Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di vivere una Pasqua all’insegna del divertimento ad Alba, in Corso Langhe (fronte palazzetto dello sport), insieme alla magica "Giostra Meraviglia dei Bimbi"!