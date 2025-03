Tangenziale di Asti bloccata all'altezza del restringimento per il cantiere

Ennesima mattinata difficile per la viabilità sulla tangenziale cittadina, al momento completamente congestionata, nel tratto in direzione Portacomaro, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del tratto in cui vi è un restringimento ad una sola corsia di marcia per consentire agli operai di lavorare in sicurezza al cantiere Anas.

Stando alle prime informazioni, sarebbe avvenuto un tamponamento tra un’auto e un camion, con quest’ultimo che non riesce più a rimettersi in moto e pertanto ha provocato la formazione di una chilometrica coda. Non vi sarebbero feriti.



Articolo in aggiornamento.