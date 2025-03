"W la Librità", 19 eventi in 15 comuni di Langhe, Roero e Monferrato

In occasione della Giornata Nazionale per la promozione della lettura, torna con la quarta edizione: “W LA LIBRITÀ”, l’iniziativa nata nell’ambito della Biblioteca Diffusa “Leggere Ovunque”, promossa dal collettivo Associ&Rete.

Dal 19 al 30 marzo 2025, ben 19 eventi in 15 comuni animeranno il territorio di Langhe, Roero e Monferrato. Quest’anno, il termine Librità, neologismo che unisce i concetti di libri e libertà, acquisisce un significato ancora più profondo, con un tema centrale dedicato alla non violenza, al rispetto della persona e dei suoi diritti.

La lettura è uno strumento fondamentale per educare, sensibilizzare e formare le persone alla prevenzione della violenza, al rispetto reciproco e alla promozione della pace. È uno dei principali veicoli per costruire una società più consapevole, empatica e paziente, essenziale per prevenire e ridurre i comportamenti violenti in ogni loro forma.

La quarta edizione di “W LA LIBRITÀ” prenderà il via ufficialmente il 19 marzo alle ore 17:00 nella la Biblioteca Civica “Giovanni Ferrero” di Alba, in via Vittorio Emanuele II, 19, con un evento speciale dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni, dal titolo “Immaginare il futuro”.