Venerdì 20 giugno il Comitato Centro Storico invita le famiglie per una merenda ai Giardini Fresia

Venerdì 20 giugno, alle 16.45, presso i Giardini Dino Fresia a Cuneo, il Comitato per il futuro del Centro Storico organizza una grande festa per famiglie aperta a tutti. L’iniziativa rappresenta la conclusione del progetto “Il giardino di Epicuro” che ha visto alternarsi, nei mesi di maggio e giugno, presso l’ex zoo, incontri di lettura di favole con la narratrice Giorgia Bordo e laboratori di inglese con la scuola di lingue B-International Service, in collaborazione con la libreria Senza Polvere e con il contributo di Fondazione CRC.

“Siamo soddisfatti della risposta delle famiglie a questa iniziativa che ha l’obiettivo di offrire qualcosa in più ai nostri bambini, in uno spazio che necessita di un maggior presidio cittadino – spiegano dal Comitato per il futuro del Centro Storico -. L’incontro di venerdì sarà occasione per incontrarci e condividere un’esperienza di lettura favole in lingua inglese per finire con una bella merenda tutti insieme”.

Durante l’incontro di venerdì 20 giugno, aperto a tutti con prenotazione consigliata al link https://shorturl.at/FEmwz, la racconta favole Giorgia e l’insegnante di lingue Alessandra proporranno un’attività congiunta di lettura del libro per bambini “The very hungry caterpillar” di Eric Carle ,con l’animazione di figure in stoffa della versione italiana “Il piccolo bruco Maisazio” e, a seguire, un laboratorio e un gioco creativo tratti dalla celebre storia.