Savigliano, la Ludoteca si è rifatta il trucco

La Ludoteca-Centro famiglie di Savigliano si è rifatta il trucco. Nell'ambito del bando “Spazio Giovani” della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, grazie a cui il Comune di Savigliano (capofila) si era aggiudicato 76.000 euro, sono stati condotti i lavori di riqualificazione dei locali.

A partire dal corridoio centrale: i pannelli alle pareti sono stati rivestiti con pellicole in pvc adesive colorate. La sala polivalente, poi, è stata ritinteggiata e arricchita con nuovi arredi.

A breve sarà avviata la sostituzione di tutte le finestre, un'azione questa portata avanti soltanto con risorse statali.

Ma “Spazio Giovani” non prevede solo il rinnovo dei locali in senso fisico. Punta a far diventare il Centro Famiglie uno spazio polifunzionale per favorire l’aggregazione e la socialità per le giovani generazioni e supportare le famiglie nel processo di crescita dei bambini, dei ragazzi e degli adolescenti. Coinvolgendo i partner coinvolti: Consorzio Monviso Solidale, I.C. Papa Giovanni XXIII, I.C. Santorre di Santarosa, Oasi Giovani, Voci Erranti, Fuma che 'nduma, e le cooperative Proposta 80, Caracol e Orso.

"Tante sono le attività che stanno partendo grazie a questo bando – spiega l'educatrice Luisa Colapinto –. Dai laboratori ai progetti con le realtà coinvolte, con l'obiettivo di far diventare la ludoteca uno spazio sempre più aperto e a disposizione della città".

La ludoteca è aperta il lunedì ed il giovedì dalle 9.30 alle 12 ed il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 16.30 alle 19.

"Dal 17 al 31 marzo – aggiunge Colapinto – ogni lunedì, dalle 16.30 alle 18.30, l'Informagiovani sarà da noi con il suo “sportello” itinerante, per farsi conoscere ed offrire i propri servizi".