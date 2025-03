Nicole Robasto, ex allieva del Denina Pellico Rivoira, è la gemma 2025 dello Zonta Saluzzo

La terza edizione di Rivela una gemma, iniziativa promossa dallo Zonta Saluzzo in occasione del Rose Day, giornata in cui Zonta International festeggia l’8 marzo nelle 67 nazioni del mondo in cui è presente, ha visto premiata Nicole Robasto di Moretta, ex studentessa della classe VC RIM (relazioni internazionali e marketing) del Denina Pellico Rivoira.

La ragazza è stata scelta per l’impegno nell'ambito del volontariato: fa animazione presso l’Oratorio di Moretta e fa parte della Proloco del paese. In apertura della serata Zonta Saluzzo ha proposto alla cittadinanza la visione della pellicola “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, che tratta il tema del cyberbullismo.

La co-presidente dello Zonta Alessandra Piano ha presentato il film, sottolineando poi la mission del club e del Rose Day, occasione scelta per rendere omaggio alle donne che si spendono per contribuire ad aprire la strada dei diritti alle nuove generazioni.

A Nicole è stata consegnata la rosa gialla, simbolo di Zonta. La giovane, frequentante il corso di laurea in Scienze Politiche e Sociali a Torino, è stata presentata da Tiziana Somà, che guida l’associazione con Alessandra Piano.

“La serata organizzata dallo Zonta Club di Saluzzo è stata per me molto emozionante in quanto mi è stato consegnato il premio Rivela una gemma 2025 e sono stata omaggiata di una rosa gialla, simbolo del Rose day” - commenta Nicole – “Durante il mio intervento ho illustrato brevemente quali sono le mie opere di volontariato, animazione, servizio civile presso associazioni del paese, attività che mi hanno permesso di essere la candidata prescelta. Ho inoltre espresso la mia volontà di conoscere al meglio la società in cui viviamo e in particolar modo la condizione delle donne mediante il percorso di studi universitario di Scienze Politiche e Sociali. Ringrazio di cuore le signore Tiziana Somà e Alessandra Piano per questo importante riconoscimento”. In rappresentanza dell’Istituto Denina Pellico Rivoira era presente alla serata la prof.ssa Cussa: “Va sottolineata l'importanza della collaborazione del sodalizio saluzzese con le scuole al fine di sensibilizzare sul tema delle donne e del volontariato nell’ottica di una crescita proficua ed efficace”.