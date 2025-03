Il mito della scrittura: nuovo bando della Fondazione CRC per sostenere la pratica della scrittura creativa

IL MITO DELLA SCRITTURA Un nuovo bando mette a disposizione 100 mila euro per sostenere la pratica della scrittura creativa Scadenza il 5 maggio, webinar di presentazione il 24 marzo

Il mito della scrittura è la nuova iniziativa della Fondazione CRC che ha l’obiettivo di promuovere la scrittura creativa quale mezzo espressivo e strumento di dialogo in ambiti tradizionalmente non vicini al consumo culturale: nello specifico l’iniziativa si rivolge agli enti e alle associazioni della provincia di Cuneo che operano in ambito sociale (tra questi, associazioni e realtà che svolgano attività in ambito socio-educativo, con disabilità, con fragilità, con persone con background socio-culturali eterogenei, sono escluse in questa prima annualità le istituzioni scolastiche) all’interno delle quali le attività culturali non rappresentano abitualmente un’attività prioritaria e che si rendono disponibili a intraprendere un percorso di avvicinamento alla scrittura. Il bando si pone come obiettivo quello di riavvicinare la popolazione all’utilizzo della scrittura, intesa come strumento di riflessione e di indagine di sé, capace di creare legami tra le persone e di annullare le distanze, reali o convenzionali.

Il bando mette a disposizione 100 mila euro complessivi, con un contributo massimo richiedibile di 20.000 euro per ciascun progetto presentato: la scadenza per la presentazione della manifestazione d’interesse è il 5 maggio. I dettagli del bando saranno presentati pubblicamente durante un webinar previsto per lunedì 24 marzo alle ore 16 (dettagli e iscrizioni alla pagina https://fondazionecrc.it/eventi/webinar-di-presentazionedel-bando-il-mito-della-scrittura/). Le attività dei progetti selezionati prenderanno avvio all’inizio dell’estate, con una formazione tenuta dal partner tecnico selezionato dalla Fondazione CRC per l’accompagnamento progettuale: questa prima fase condurrà alla scelta della tematica su cui verteranno i diversi lavori di scrittura. Nel corso dell’autunno sono previste azioni performative pubbliche, che permetteranno di raccogliere nuovi stimoli per arricchire il lavoro di scrittura in corso, attivando un dialogo a distanza e una compartecipazione tra persone. Il percorso condurrà, entro marzo 2026, alla pubblicazione di un testo, nella forma di scrittura più adatta al tema individuato e alle caratteristiche dei soggetti coinvolti (sceneggiatura, fumetto, romanzo, racconti, testo in prosa o poesia, raccolte, ...) per ogni progetto sostenuto.

A conclusione del percorso, i prodotti editoriali saranno pubblicati e presentati pubblicamente, insieme con le realtà culturali e i circuiti bibliotecari della provincia di Cuneo. Il bando è disponibile alla pagina https://fondazionecrc.it/cosafacciamo/il-mito-della-scrittura/ “La cultura rappresenta un mezzo essenziale sia per la crescita individuale di ogni cittadino, sia per la costruzione di comunità: con questo nuovo bando, la Fondazione CRC intende sostenere l’avvio di percorsi di scrittura creativa e collettiva con l’obiettivo di favorire il dialogo, il confronto e l’indagine personale” commenta Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC. “Il mito della scrittura si rivolge in particolare al mondo del sociale, ambito da sempre al centro della nosta azione, proponendo un percorso inedito che mette al centro le persone e le loro storie”.