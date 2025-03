Caterina Quaglia: l'eccellenza della cucina piemontese

La cucina italiana ha un cuore pulsante di talento e creatività al femminile: Lady Chef, il compartimento femminile della Federazione Italiana Cuochi (FIC), che dal 1996 sostiene e promuove le professioniste del settore gastronomico. Tra le figure di spicco di questo movimento c’è Caterina Quaglia, chef itinerante delle Langhe, che coniuga tradizione e innovazione con una sensibilità unica.

Una Vita tra Sapori e Tradizioni

Nata e cresciuta in un contesto rurale, Caterina ha sviluppato fin da piccola un legame profondo con la terra e i suoi prodotti. Cresciuta in campagna di origini "margare" da parte di suo padre, il quale le ha insegnato a fare il burro e il formaggio, e la campagna dei genitori, con orto e galline, ha acquisito una conoscenza intima degli ingredienti. Oggi, questa eredità si traduce in piatti che raccontano storie autentiche, affinata anche grazie all'onore di aver cucinato per la Principessa Maria Pia di Savoia, mantenendo viva la tradizione piemontese.

Chef Itinerante e Innovatrice

Da oltre 20 anni, Caterina è una personal e temporary chef, portando il suo tocco gourmand nelle case private e nei ristoranti delle Langhe. La sua cucina è un perfetto equilibrio tra passato e presente: dalle ricette contadine ai piatti sperimentali che combinano elementi sorprendenti come cioccolato grattugiato con ostriche, zabaione salato allo Champagne e zeste di lime.

La Filosofia del Gusto e della Sostenibilità

Per Caterina, cucinare significa anche valorizzare ogni ingrediente e ridurre gli sprechi. Tra le sue ricette più emblematiche troviamo i tajarin al ragù di cortile, un piatto antispreco che utilizza le rigaglie di pollo e una sfoglia ricca di uova, perfetta per i periodi di abbondanza. Un tributo alla cucina di una volta, ripensata con eleganza e consapevolezza.

L’Arte della Narrazione Gastronomica

Oltre a essere una chef talentuosa, Caterina è anche un’abile narratrice. Ogni piatto che crea è una storia da raccontare, un viaggio nei sapori autentici delle Langhe. La sua cucina non è solo un'esperienza gustativa, ma un’occasione per riscoprire la cultura e le tradizioni della sua terra natia.

Se amate la cucina piemontese e il talento al femminile, seguite Caterina Quaglia: il futuro della gastronomia italiana è nelle mani di donne che sanno innovare senza dimenticare le proprie radici.