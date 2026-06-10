Giobatech aggiorna le aziende sul nuovo Accordo Stato-Regioni

L’ Accordo Stato-Regioni in materia di formazione sulla sicurezza è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119 del 24.05.2025 e nello stesso giorno è entrato in vigore.

Si tratta di una riforma strutturale che coinvolge imprese, datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, con importanti novità sia nei contenuti sia nelle modalità di erogazione e controllo della formazione.

Giobatech collabora con le aziende fornendo una consulenza esperta e professionale in tema di sicurezza sul lavoro (sito https://www.giobatech.it/ ) ed è pronta alle nuove disposizioni emanate.

COSA CAMBIA?

Chi può erogare la formazione sulla sicurezza? Le novità dell'Accordo 2025

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ridefinisce con maggiore precisione i soggetti autorizzati a svolgere attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tra questi rientrano enti istituzionali, soggetti accreditati a livello regionale e altri organismi qualificati, come fondi interprofessionali, organismi paritetici e associazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Una delle principali novità riguarda gli enti accreditati: per la maggior parte dei corsi dovranno dimostrare almeno tre anni di esperienza documentata nel settore della formazione sulla sicurezza. Per i corsi destinati a lavoratori, preposti e dirigenti sarà invece sufficiente il solo accreditamento regionale.

Per le associazioni sindacali, infine, vengono introdotti criteri più stringenti di rappresentatività, basati sulla diffusione territoriale, sul numero degli iscritti e sulla consistenza dei contratti collettivi sottoscritti.

Corsi per i datori di lavoro

Per la prima volta viene introdotto un corso obbligatorio specifico per i datori di lavoro. Il percorso avrà una durata di 16 ore e sarà articolato in una parte normativa e una gestionale. Per chi opera nei cantieri temporanei o mobili è inoltre previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore dedicato alle attività di cantiere.

Modifiche corsi per i “Preposti”

Quella del “Preposto” è la figura che subisce le modifiche più significative. Il nuovo Accordo interviene su tre aspetti: durata del corso base, periodicità dell'aggiornamento e modalità di erogazione.

Corso base: passa da 8 a 12 ore, con contenuti rafforzati su obblighi normativi, gestione degli appalti, comunicazione, sorveglianza e valutazione del rischio. Il corso è frequentabile solo dopo aver completato la formazione generale e specifica come lavoratore.

Aggiornamento: diventa biennale (in precedenza era quinquennale), con una durata minima di 6 ore, incentrate sugli aspetti pratici, le novità normative e le evoluzioni organizzative e tecniche dell'azienda.

Modalità di erogazione: sia il corso base sia l'aggiornamento possono essere svolti esclusivamente in aula o in videoconferenza sincrona. L'e-learning asincrono non è più ammesso per nessuno dei due percorsi.

Il corso da Preposto è dunque la figura che subisce le modifiche più significative, tra cui la scadenza transitoria: i preposti la cui formazione (o il cui ultimo aggiornamento) risale a più di due anni prima del 24 maggio 2025 devono completare l'aggiornamento biennale entro fine maggio 2026.

Modulo aggiuntivo per Dirigenti

Il corso di formazione per dirigenti scende da 16 a 12 ore, ma viene introdotto un modulo aggiuntivo 'Cantieri di 6 ore, obbligatorio per i dirigenti delle imprese affidatarie che operano in cantieri temporanei e mobili. L'aggiornamento quinquennale rimane invariato, con una durata minima di 6 ore.

Operatori di attrezzature di lavoro: novità

Dal 24 maggio 2026, tutta la formazione relativa all'abilitazione all'uso delle attrezzature previste dall'art. 73 del D.Lgs. 81/2008 deve essere conforme al nuovo Accordo 2025. In particolare ASR disciplina la formazione per nuove attrezzature quali: carroponte, le macchine raccoglifrutta e i caricatori per movimentazione materiali (CMM).

Conformità per addetti agli spazi confinati

Le nuove disposizioni prevedono che i percorsi formativi per le attività in spazi confinati previsti dal DPR 177/2011 devono essere progettati ed erogati esclusivamente secondo le disposizioni del nuovo Accordo 2025. I corsi svolti prima del maggio 2025 rimangono validi solo se i loro contenuti risultano pienamente conformi ai nuovi criteri di durata, struttura e metodologia. In assenza di tale conformità, la formazione va ripetuta integralmente.

GIOBATECH È SEMPRE AL FIANCO DELLE AZIENDE

GIOBATECH AL FIANCO DELLE IMPRESE

Il nuovo Accordo Stato-Regioni introduce criteri più rigorosi per la qualificazione dei docenti e per l'organizzazione dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l'obiettivo di garantire una preparazione sempre più efficace e aderente alle esigenze delle aziende.

In questo contesto, il supporto di professionisti qualificati come Giobatech diventa fondamentale per accompagnare le imprese nell'adeguamento alle nuove disposizioni normative, nella pianificazione degli aggiornamenti obbligatori e nella corretta gestione della formazione del personale.

Giobatech affianca da anni le aziende del territorio con servizi di consulenza e formazione dedicati alla sicurezza sul lavoro, mettendo a disposizione competenze tecniche e percorsi formativi conformi alla normativa vigente. Attraverso la sezione formazione del sito: https://www.giobatech.it/formazione , è possibile consultare l'offerta completa dei corsi disponibili.

Per chiarimenti sulle novità introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni, per verificare la conformità dei percorsi formativi già effettuati o per programmare gli aggiornamenti necessari, Giobatech è a disposizione di aziende, professionisti e lavoratori.

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