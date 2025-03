A Barbaresco la mostra di Andrés Avré "Mondi Lontanissimi"

Il Borgo di Barbaresco affacciato sulla valle del Tanaro da un lato e dall'altro sulle colline della Langa albese è carismatico e affascinante. Conosciuto in tutto il mondo per il vino che porta il suo nome, il piccolo borgo medievale di Langa sembra captare anche le vibrazioni legate all’arte e alla creatività.

Venerdi 21 marzo alle ore 18.30 presso la Torre di Barbaresco, l'artista Andrés Avré inaugurerà la sua personale "Mondi Lontanissimi", una serie di opere su tela e su carta, allestite nel percorso espositivo della torre. In questa collezione di opere l'artista indaga nel proprio inconscio le visioni di macrocosmi appena usciti dal caos primordiale, orizzonti infiniti e sospesi, spazi atmosferici rarefatti in cui sfrecciano scie di comete che si incrociano con le rotte di viaggi interstellari.

Il vernissage avrà inizio alle ore 18,30 alla presenza delle autorità locali. Seguiranno brindisi e convivialità.

“Come Amministrazione comunale siamo fieri di ospitare nella nostra città una mostra perfettamente in sintonia con il nostro antico borgo, minimale ma nello stesso tempo di grande impatto visivo – afferma il sindaco di Barbaresco Mario Zoppi - Le opere di Andrés Avré mettono infatti in evidenza visioni ed esperienze, captate in questo territorio specifico, quello della Langa albese, e nello stesso tempo alludono ai "Mondi Lontanissimi" immaginati dall'artista, gli stessi che si possono intuire ammirando dall'alto della torre il cielo stellato in una notte stellata di primavera".